费利佩·路易斯：我拒绝了曼城、巴黎和多特

这位经验丰富的巴西左后卫在与马德里竞技的合同结束后受到追逐，他本可以重返英超。

菲利佩·路易斯声称他有机会在今年加盟曼城、多特蒙德或者巴黎圣日耳曼，但他最终选择回到巴西的弗拉门戈。

这位经验丰富的左后卫结束了在马德里竞技的9年效力生涯，期间他曾有一个赛季效力于切尔西。

凭借在西班牙和英格兰的联赛冠军、两个欧联杯冠军和两次欧冠决赛的成绩，这位巴西国脚收到一些欧洲豪门的追逐。

“从1月到3月，我收到了曼城的报价，但是没有成行。”菲利佩告诉Globo Esporte。

“有小儒尼尼奥叫我去里昂的电话，但我说我只能在美洲杯之后给出一个答复，他们最终签下了另一个人。有土耳其、中国和其他一些国家打来电话，但当时没有一个国家让我有心动的感觉。”

曼城最终从埃因霍温签下了安吉里诺，为左后卫提供竞争和后备，而里昂则引进了优素福·科内来顶替加盟皇马的费兰·门迪。

34岁的菲利佩说他一度接近加盟巴黎圣日耳曼，他认真考虑了德甲冠军争夺者多特蒙德的另一份报价。

他说:“我和马竞有一份合同，来自巴黎圣日耳曼的荒谬报价让我无法拒绝。我去了马竞并说‘如果你让我离开，我会很感激的’，尤其是因为加比刚刚离开。但是他们说不行，我不可能离开，因为他们必须签下另一个左后卫，而且没有足够的时间。

“虽然我不想和马竞闹别扭，所以我最终没有加盟，但报价在那里，我很接近（巴黎）。”

“最后我有三四个建议要考虑，然后你必须做出选择。但我看到一个俱乐部给我打电话，然后是另一个俱乐部的经理……名单很长。有一家俱乐部，但它付不起我的工资，然后另一家，但它不想成为冠军，所以再见！所以，发生了很多事情，最后我关上了一些重要的门，比如多特蒙德。这是一个很好的提议，但我心里没有感觉。尽管我和球迷们有着同样的想法(和弗拉门戈有着良好的关系)，但我并没有那种说‘我想去多特蒙德’的激情。”