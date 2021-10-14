费兰-托雷斯脚骨骨折伤缺6周 曼城锋线人员紧缺

这名21岁的前锋因脚伤将缺席至少一个月的时间，这让瓜迪奥拉锋线选人更困难

据知情人向够力足球透露，曼城前锋费兰-托雷斯因脚骨骨折将缺席长达6周时间。

据了解，这位西班牙国脚是在对阵意大利的欧国联半决赛中受伤的，不过他后来参加了与法国的决赛。

托雷斯可能会缺席曼城欧冠主客场战布鲁日的关键比赛，以及在老特拉福德对阵曼联的德比战。

由于阿奎罗离开后，曼城在夏天没有签下一名前锋，托雷斯一直在瓜迪奥拉手下担任中锋。

这位21岁的球员于2020年从瓦伦西亚转会加盟曼城，本赛季至今他为俱乐部出场7次，攻入3球，首个赛季他打入了13球。

曼城青训前锋德拉普也将不能参加周六与伯恩利的比赛，因为他的脚踝伤势还在恢复中。

虽然瓜迪奥拉说热苏斯仍然是前锋位置上的选择，但这位巴西国脚作为边锋已经变得更加高效。

然而，他也可能无法参加曼城对阵伯恩利的比赛，这场比赛距离巴西客战乌拉圭的世预赛不到36小时。

斯特林可以踢中路，菲尔-福登和杰克-格拉利什在最近对切尔西和利物浦的比赛中也分别扮演伪九号。

托雷斯已经回到曼彻斯特，扫描显示他的右脚有一处小骨折。预计他最早也要到11月中旬才能复出，而且很可能会错过西班牙对阵希腊和瑞典的世界杯预选赛。