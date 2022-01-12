费兰-托雷斯什么时候可以完成巴萨首秀？他能参加西超杯国家德比吗？

12月28日，费兰-托雷斯从曼城转会巴萨，费用高达5500万欧元，但直到目前为止，他仍未能代表巴萨完成首秀。

这位21岁的前锋在诺坎普遇到了许多障碍，但这些障碍已经开始清除，这位被高度评价的年轻人即将开启职业生涯的新篇章。

托雷斯已经准备好为巴萨完成首秀了，够力足球对他的首秀时间以及他是否会在与宿敌皇家马德里的比赛中出场进行了分析。

引进费兰-托雷斯是巴萨对现在和未来的一笔巨额投资，然而，由于持续的财政困难，俱乐部无法在费兰加盟后立即为他注册。

这些问题在某种程度上已经得到解决，乌姆蒂蒂降薪续约使费兰能够正式加入哈维的阵容。

然而，他在2021年10月随西班牙国家队参加欧国联时脚部受伤。虽然那次骨折伤势后来已经完全康复，但费兰在巴萨亮相后又感染了新冠，导致他再次被迫休战。

由于不确定费兰何时可以首发，巴萨最初将这名球员排除在西超杯的出征名单之外。

然而，在其他球员前往沙特阿拉伯后，费兰新冠检测转为阴性，最终俱乐部允许他乘坐单独的航班前往沙特，与球队会合。

在接下来对阵皇马的比赛中，费兰需要通过体能测试才能上场，而在那之前，他还需要得到西班牙足协的注册确认。

如果巴萨选择不在西超杯半决赛中让费兰上场，那么他可能会在1月19日与毕尔巴鄂竞技的国王杯比赛中完成首秀。

届时他将身批19号球衣，巴萨在周二晚上确认了这位前锋的号码。

金童奖得主佩德里是另一个最近缺阵的巴萨球员，这个19岁的中场球员本赛季只出场4次，最近一次登场是去年9月29日巴萨0-3不敌本菲卡的欧冠比赛。

肌肉伤势让他缺阵超过3个月时间，各项赛事一共缺席了19场比赛。

他在12月底恢复了训练，但之后感染新冠，直到最近才与费兰一起转阴，并一同乘机飞往沙特备战西超杯。

随巴萨大部队先行出发的球员里包括法蒂，这名才华横溢的球员也在逐渐回到球队之中。

19岁的法蒂本赛季至今出场8次，打进4球，他自11月起就因为腿筋受伤而缺阵。

目前他仍未能上场，但他已经加入到了球队的赛前训练当中。