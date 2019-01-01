质疑阿扎尔？闭嘴吧！古利特提点萨里：畅所欲言很危险

古利特警告这位蓝军主帅，未来谈论自己的球员时，应该更加小心地斟酌言辞。

萨里在上周末0-2不敌阿森纳的比赛后，曾对球队的心理状态提出质疑。不过本周四的卡拉宝杯半决赛，蓝军通过点球大赛战胜热刺，足见心理之强大。

而作为斯坦福桥名宿的古利特，对于一位主帅对自己的球队给出那样负面的评价感到非常不满。

古利特告诉BBC比赛日专栏：“像萨里那样质疑自己的球员，这样的做法真的非常非常的危险，即使你知道你的确是对的。”

“有时候作为主教练，你很希望可以畅所欲言，只要有正当的理由，无论是好的还是坏的。你希望你的球员能够给出正确的反应。”

“但如果你的敞开心扉被球员们无解，那你会面临更多的麻烦。”

“我们之前在媒体上看到的那个你，绝对不会是你想呈现的样子。在那种情况下，唯一受益的只会是媒体。”

而针对萨里给阿扎尔的特别批评，这位蓝军锋霸坚称：“我不在乎。”古利特也有一些话想告诫萨里。

古利特继续说道：“萨里和阿扎尔谈过，告诉阿扎尔他只是一个球员而非领袖，阿扎尔给予了最基本的回应，他说他不在乎他的主帅有什么想法，他只想做好自己的事，所以闭嘴吧！”

“我从来也不认为这些事会对萨里的帅位造成什么影响，假如他们后面还在互怼，那作为主帅，他就有麻烦了。但他也需要”

“这与球员的能力无关。是的，阿扎尔是切尔西最出色的球员，他们非常依赖他。但萨里必须控制住整个更衣室，保持更衣室整体氛围愉悦，而不仅仅是控制某个球员。”