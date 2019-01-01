质疑裁判 阿圭罗：VAR一直都很好 直到今天

阿根廷前锋阿圭罗认为在菲尔米诺打进巴西队的第二球之前，他在禁区内被侵犯应该获得一个点球。

阿根廷在美洲杯半决赛中负于巴西，阿根廷前锋塞尔吉奥·阿圭罗对裁判的判罚进行了猛烈抨击，称桑巴军团的第二个进球是VAR的错。

在东道主1:0领先的情况下，阿圭罗似乎在第70分钟被达尼·阿尔维斯在巴西禁区内绊倒。

裁判罗迪·赞布拉诺驳回了阿根廷的点球请求，巴西也发起了自己的进攻，最终罗伯托·菲尔米诺将比分改写成2-0，几乎终结了比赛。

尽管VAR在场，但阿根廷队没有得到点球的决定并没有得到官方的评论——阿根廷队队长莱昂内尔·梅西在赛后愤怒的采访中称这一判罚是“胡说八道”。

阿圭罗也同意他的队友的观点，他认为对他的公然犯规意味着他的一些队友在菲尔米诺射门之前就已经停止了比赛。

“感觉不太好。第二个进球是有争议的。”他告诉记者：“胡安(福伊特)以为裁判会吹停，所以他停了下来。直到今天，VAR一直表现得很好——不可思议！我们不关注球场上的那些事情，除了阿尔维斯从后面给我的一记重击。我不知道他为什么不查看一下。当时，他(赞布拉诺)可能没有看到，他们告诉我们，VAR将成为第五位裁判。”

阿根廷队的失利意味着阿根廷队在国际赛场上对冠军奖杯的等待还在继续，自从1993年捧起美洲杯以来，这支南美豪门除了奥运会(主要由23岁以下的球员参加)金牌，再也没有赢得过任何东西。

然而，在巴西美洲杯的整个比赛中，他的表现都有所改善。94次代表国家队出场的阿圭罗相信，在新秀教练莱昂内尔·斯卡罗尼的带领下，阿根廷的未来是光明的。

他补充道:“这一切都是全新的。我们怀着愉快的心情离开。有些队友以前没有机会参加这样的比赛，他们做得很好。他们是国家队的未来。请放心，这将会改变，我们需要给他们信心。”

巴西队的胜利意味着他们将在周日的决赛中迎战秘鲁队或卫冕冠军智利队，他们希望获得自2007年以来的首个美洲杯冠军。