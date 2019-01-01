质疑我的专业态度？苏亚雷斯就批评声发文反击

这名乌拉圭球员在错过球队输给瓦伦西亚的第二天，在社交媒体上强调了他的职业精神。

在因膝伤错过国王杯决赛后，路易斯·苏亚雷斯对自己对巴塞罗那的承诺做出了愤怒的回应。

在欧冠半决赛被利物浦淘汰的几天后，乌拉圭前锋选择进行右膝盖半月板手术。

这意味着这名32岁的球员不能参加巴萨本赛季最后两场对赫塔菲和埃尔巴的比赛，也缺席了周六的国王杯决赛，那场比赛最后瓦伦西亚2-1获胜。

有人说苏亚雷斯选择接受治疗是为了能够参加在巴西举行的美洲杯比赛，如果巴萨打进欧冠决赛，苏亚雷斯是不会接受治疗的，但他对这些说法进行了抨击。

在社交媒体上发布的一份声明中，苏亚雷斯将输给瓦伦西亚的第二天描述为“悲伤和失望的一天”，但他坚称“为所有(他的队友)感到骄傲，他们已经竭尽全力给我们的球迷带来欢乐”。

然后他解释说：“我并不愿意就别人对我的评价进行澄清,但这一次我明白自己的责任这么去做，因为我相信很多人是带着恶意来说这些事情的，并且质疑了我的专业态度。”

“很多人都知道，今年在赛季初的时候我的软骨就有些不舒服，但在俱乐部医务人员的“努力”下，我成功地忍受了下来.感谢他们所有人的努力和奉献。”

“这就是为什么我想要澄清，尤其是那些想要伤害我的人，导致我接受手术的伤绝对与软骨无关，而是因为我在对阵利物浦的比赛中半月板撕裂。这就是为什么我不得不进行手术，违背自己的意愿错过了昨天的决赛。”

“自从我来到这家俱乐部，我每天都在展示我百分之百的投入，我在每一场训练和每一场比赛中都为了身上的这个球队标志全力以赴。因为来这里一直是我的梦想！”