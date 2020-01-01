质疑伊哈洛中国表现 斯科尔斯：他不会经常首发

这位前红魔中场球员还没有被1月份在老特拉福德的新援说服，并且再次质疑了博格巴的态度。

曼联在一月份租借伊哈洛的决定受到了斯科尔斯的质疑，这位红魔的传奇人物并不认为在中国赛场的高效率足以在老特拉福德获得一个固定的首发位置。

索尔斯克亚发现自己在冬季转会市场上需要更多的火力，而最终的结果是在最后期限前完成了对伊哈洛的租借。

其他球队

这名尼日利亚国脚在沃特福德的经历已经证明了他的实力，同时他也是曼联的球迷，但是斯科尔斯并不认为这位30岁的球员能够在拉什福德缺席的情况下解决红魔的锋线问题。

他在BBC的一档节目中说“”“我不认为他是一个长期的签约对象。”

“我认为他在中国的得分记录很好，但这可信吗？我不知道。”

“他是一个彻头彻尾的中锋，我不认为曼联有一个彻头彻尾的中锋。他会在背对球门的情况下踢球，而且他可能会让球员们参与进来。”

“拥有一个强壮的身体固然很好，但是当你团结在一起的时候，你想要一个有实力的身体，他需要去证明了这一点。他会带来不同的东西。我不认为他会打很多比赛。”

曼联一月份能够加强的另一个领域是他们的中场，布鲁诺·费尔南德斯从里斯本竞技转会而来。

斯科尔斯相信这名葡萄牙国脚将会是一个精明的补强，他在谈到索尔斯克亚的选择时说：“我认为[内曼尼亚]马蒂奇在过去几周做得很好。”

“在过去的六到七周里，弗雷德真的进步了。我认为他仍然需要为他的比赛带来进球和助攻，但是你必须让他上场。”

“我认为麦克托迈内，他在赛季早期的状态。费尔南德斯可能会在球场上更上一层楼。这就是试图让最好的球员在任何位置上去发挥。”

现在还有一名球员没有参加比赛，那就是保罗·博格巴，这位世界杯冠军因为伤病仍然缺席。

法国人选择在最近的寒假里不与曼联在马贝拉的其他球员一起训练，斯科尔斯再次质疑了这名26岁球员的态度。

当被问及在弗格森爵士手下工作期间博格巴的缺席会如何处理时，这位前英格兰国脚说：“我不认为情况会很好。”

“现在球员们似乎都开始做自己的事情了。我在那里的时候，我们的教练是不会允许这种事情发生的。”

目前在英超联赛中排名第八的曼联将在周一客场挑战前四名的切尔西。