贡多齐：阿森纳的处境让我担忧 看到他们无缘欧战我很痛心

这位法国中场希望阿森纳能在阿尔特塔的带领下重新振作起来，而他似乎会在今夏离开球队。

马特奥-贡多齐表示，在经历了一个悲惨的赛季之后，他对阿森纳的处境感到担忧。

2021-22赛季，阿森纳将没有欧战可踢，他们在上赛季的英超联赛中排名第八位，而在欧联杯中则于半决赛被淘汰。

下赛季，阿尔特塔的球队希望在英超联赛中取得更好的成绩，而贡多齐希望枪手能够排名前四，获得欧冠参赛资格。

贡多齐告诉《图片报》：“看到俱乐部25年来首次无缘欧战，我很受伤，这对我造成了很大的情感上的伤害。”

“阿森纳是欧洲的大俱乐部，他们应该每年都踢欧冠，在我看来这才是常态，像阿森纳这样的大俱乐部配得上最好的。”

“阿森纳必须回到属于他们的位置，我不知道球队上赛季表现不好的原因是什么，因为当时我并不在队中。但我对俱乐部的处境感到担心，因为阿森纳配得上伟大的成就。”

“我发自内心的是一名枪手，以后无论发生什么，我也依然会是一名枪手。”

贡多齐在2018年从洛里昂转会加盟阿森纳，上赛季他被外租到柏林赫塔，今夏他很可能会转会离队。

现在，他已经接近转会到马赛，另一位阿森纳球员萨利巴也将跟随他的脚步。

22岁的贡多齐说道：“我的梦想一直是在最高水平的赛事中成长，并赢得尽可能多的冠军。我是一名竞争者，我渴望赢得冠军。我想要和最伟大的冠军交手或并肩作战，实现梦想，努力工作来达成我的期望。”

“我现在和阿森纳有合同在身，我们有共同的义务，但有来自不同联赛的俱乐部对我表现出了兴趣。”

“现在我100%专注于恢复，在适当的时侯，我会和我的顾问以及我的父亲一起决定我未来的方向。”