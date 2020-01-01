贡多齐：我刚到阿森纳的时候只是一个无名小卒

这名高评价的法国中场承认他加盟枪手时还是一个不知名的角色，但他对现在所面临的额外压力表示欢迎。

马泰奥·贡多齐承认他来到阿森纳的时候还是一个“无名小卒”，但是他已经开始迎接压力和期待，这也是他迅速成名的原因。

枪手在2018年夏季转会市场花了700万英镑(900万美元)购买了一名青少年天才球员。

其他球队

在去到北伦敦之前，贡多齐一直在法甲踢球，然后在英超联赛中取得了很大的进步。

法国人轻松地完成了这一飞跃，并迅速确立了自己在埃梅里计划中的重要地位。

阿尔特塔也为他找到了一个固定的角色，这名努力工作的20岁球员渴望证明自己值得人们在球场内外对他的信任。

贡多齐说：“现在球迷们对我的期望完全不同了。”

“一开始，去年，我作为一个新球员来到这里，一个年轻的球员，一个刚来不久的无名小卒。”

“然后，不可避免地，我从去年开始踢得很好是一件新鲜事，但我仍然被视为一个年轻的球员和他们不了解的新球员。现在，我已经向他们展示了我的能力。”

“我已经向他们证明了我能给球队带来很大的帮助。所以他们现在对我有更高的期望是很正常的，尤其是上赛季我踢了很多比赛。”

“然后，自从赛季开始，我已经参加了很多比赛，所以他们对我期望很高是很正常的。无论如何，我都会在球场上努力达到那些期望。”

“我想我现在在球队里有了一定的地位。我已经证明了我可以表现得很好，所以我现在需要保持稳定，帮助球队，尽我所能，在场上踢得很好。”

“我觉得我进步了，今年我的水平提高了很多。我真的认为我已经达到了很多里程碑，并取得了一些进步。”

“我甚至比上赛季更好。我的目标是不断进步，这是我在未来几年要做的，不断提高，这样我才能成为最好的。”

在他的处子赛季为阿森纳出场48次，在2019- 2020赛季中已经达到29次。