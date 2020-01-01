贡多齐回归 阿尔特塔：我只根据训练和表现选人

与教练和教练组的争论导致法国人缺席了他们的最近一场比赛，但他本周又回到了大名单中。

米克尔·阿尔特塔讨论了他上周将马特奥·贡多齐从阿森纳阵容中除名的决定。

这名中场在周日对阵纽卡斯尔的比赛中因为与阿尔特塔和他的教练组成员在迪拜的赛季中期训练营发生争吵而被排除在大名单外。

这位20岁的球员周三和队友们一起训练，可能会在周四欧联杯对阵奥林匹亚科斯的比赛中复出。

其他球队

他可能会直接回到首发阵容中，因为卢卡斯·托雷拉将因病缺席。

阿尔特塔说他的决定取决于球员的表现和训练方式，因为他把贡多齐带回了球队。

“我只会根据球队的训练、比赛和表现来挑选球员。”阿尔特塔在周三希腊比赛前的新闻发布会上说。

“每周都会不一样。一个星期是一个原因，另一个星期是另一个原因。”

“这是关于我们训练的方式，我们踢球的方式，我们生活的方式。我想要比赛中最好的球员，我会根据我每天看到的情况来选择他们。”

阿尔特塔首次以教练身份出现在欧洲赛场，枪手将在欧联杯32强第一回合对阵奥林匹亚科斯。这位37岁的教练对比赛感到很兴奋。

“这对我们来说是另一个大比赛。我们知道明天会有竞争，我们必须做好准备。”

“我真的很兴奋。我已经看了他们很多次了。他们已经习惯了统治联赛，所以我们必须适应和踢对手需要的那种比赛。”

“总的来说，他们似乎很清楚自己该做什么。他们的比赛方式与对手无关，这是我最喜欢的。”

一月份签约的巴勃罗·马里还没有完成他的一线队处子秀，但是本周他已经成为了俱乐部预备队的主力。

阿尔特塔对这位26岁的中后卫目前的表现很满意。

“马里的贡献真的很好。他前几天表现得很好，希望我们能尽快开始使用他。”

在与奥林匹亚科斯的比赛后，阿森纳将在周日回到伦敦主场迎战埃弗顿。