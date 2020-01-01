负荷超载 瓜迪奥拉：一年得有400天才能踢完这赛程

根据曼城主教练的说法，比赛需要从日程表中删除而不是增加。

曼城主帅瓜迪奥拉认为，由于英超俱乐部已经踢了太多的比赛，如果欧冠联赛还要扩张的话，那么一年需要有400或500天。

据说欧洲俱乐部协会（ECA）和欧足联正在讨论在冠军联赛赛程表上再增加四个比赛日，这将导致踢进决赛需要踢17场比赛。

曼城周中将作客谢菲尔德联，这是他们过去三周半以来的第八场比赛，瓜迪奥拉主张在英格兰艰难的赛程中使用一把大镰刀。

“我认为解决办法是你必须让一年有400天，这是一个解决办法，400或500，或多或少。之后我们可以预定另一场比赛。也许欧足联或国际足联可以讨论一下。我们一年只有几天时间，这就是问题所在。”瓜迪奥拉说道。

欧洲冠军联赛的扩张可能会对联赛杯产生负面影响。瓜迪奥拉曾表示，如果英超联赛各支球队为了减轻负担而退出，那么联赛杯就“没有什么意思”了，现在他们提出了一个更无情的选择。

“消除比赛。让他们彻底消失——这样就能减少比赛。”他说：“比赛更少，竞争更少，团队更少，质量更高，数量更少。人们会喜欢的。人们会去剧院，电影院，餐馆，看烟花。他们会这么做的。”

瓜迪奥拉争论的核心是希望减少球员的体力负担，因为曼城主帅认为哈里·凯恩和马库斯·拉什福德自年初以来的严重伤病是过度要求的结果。

他说：“(在德国和西班牙)比赛更少，比这里少得多。德甲有18支球队而不是20支，一个杯赛而不是两个。他们有一个休息期，在西班牙他们有一个休息期。杯赛只有一个，不是两个。这是一个很大的区别。”

“这只是为了保护球员……对他们来说，他们更享受比赛，人们也一样。人们说他们不能没有足球，他们可以有一段时间没有足球。老实说，这太过分了。”