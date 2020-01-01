贝隆：与阿根廷传奇同名的巴西希望之星

在2019年U17世界杯上成为最佳球员的加布里埃尔-贝隆，已经在帮助桑巴军团赢得冠军荣耀的同时，吸引了欧洲顶级俱乐部的注意。

巴西总是能诞生最伟大的边锋。除了目前已经在皇马一线队效力的罗德里戈和小维尼休斯，白衣军团已经与又一位桑巴新秀联系在了一起。

按照前巴西国脚贝贝托在接受Correio Brasiliense采访时的说法：“他是天赋超凡的孩子。我从他身上看到了更多东西，我就看过他穿着7号球衣踢了一场很漂亮的比赛，就已经令我印象深刻。”

“我目睹他打入了一粒进球，而在完成这脚很有质量的射门之前，他几乎是从己方自行带球完成的突破，面对对方门将，他表现得非常冷静。”

能得到贝贝托如此的赞许，对于年仅17岁的加布里埃尔-贝隆而言无疑是最有力的背书。这位U17世界杯冠军得主在本届赛事中贡献3球2助，帮助球队一路闯进决赛，最终在本土巴西利亚的Estadio Bezerrao球场，2-1击败墨西哥加冕冠军。

不过贝隆这个名字总难免让巴西球迷有少许的膈应。毕竟曾经的南美足球先生，阿根廷著名中场胡安-塞巴斯蒂安-贝隆先后效力于包括曼联，切尔西，拉齐奥在内的数家顶级球队，在世界足坛声誉卓著。但对于叫什么名字，这显然也不是贝隆或者他的父母可以决定的事。

在去年11月，贝隆接受国际足联官网采访时就此也表达了自己的看法。他说道：“这也适用于我的邻居。他一直希望要个儿子，结果生了三个女儿。所以我的父母也没法决定我的姓氏，我的邻居也说‘他为什么不能叫贝隆？’”

实际上，贝隆的母亲Gracielly Silva对于足球并没有什么概念，她认识阿根廷传奇还是因为他与自己的儿子同名。

而胡安-塞巴斯蒂安-贝隆在2019年的一段视频中，为与自己同姓的这位后生送上了祝福，他说道：“我很肯定，你可以在未来取得更高成就。”

这段视频送到加布里埃尔手中后，他也向前辈送上了自己的敬意：“他一直是我的偶像。我承诺，我会让我们的名字继续闪耀球场。”

加布里埃尔的父亲Carlos Alexandre是巴西东北部的一位农场主，他当然希望将自己的儿子培养成一名牛仔。所幸加布里埃尔的母亲一直支持儿子去追求作为运动员的梦想。

他进入足球世界第一步是从家乡球队圣库鲁斯的青训开始，随后他得到了加入帕尔梅拉斯U15的机会。他没有浪费任何时间，很快就在这家巴西豪门的青训中崭露头角。在Scopigno Cup（一个非官方的U17国际性赛事）战胜皇马的决赛中，加布里埃尔是全场表现最为出彩的球员之一。

2019年年末，加布里埃尔升入了帕尔梅拉斯一线队。11月，他在与弗拉门戈的比赛中完成首秀，也成为了帕尔梅拉斯一线队第一位21世纪出身的球员。

帕尔梅拉斯看守主帅Andrey Lopes在上赛季末给出了这样的评价：“他是个很有才的孩子，所以我们可以慢慢在帕尔梅拉斯一线队给他一些机会。我相信他会给我们的球迷带来快乐。”

在2017年加布里埃尔-赫苏斯前往曼城后，帕尔梅拉斯球迷就一直在等待下一位天才的崛起，而现在，他们可以期待贝隆成为又一位世界级的边锋。

现在加布里埃尔要做的，就是确保自己在俱乐部一线队的位置，以便尽快获得高一级别的国家队征召。拥有所有人认可的天赋，这位巴西天才的未来还有很多的辉煌在等着他去实现。