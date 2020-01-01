贝蒂斯确认巴萨想要洛伦 但转会几乎不可能完成

鲁比已经证实了巴塞罗那想要这名前锋来代替受伤的登贝莱。

据皇家贝蒂斯主帅鲁比透露，贝蒂斯已经拒绝了巴塞罗那对洛伦·莫龙的邀请，巴萨正在继续寻找缓解伤病的方法。

巴萨本周遭受了沉重的打击，他们证实了登贝莱在肌腱手术后将缺席6个月。

由于路易斯·苏亚雷斯也缺席了几个月的比赛，据报道巴萨已经获得了特别许可，可以签下一名替代者，前提是该球员要么是自由球员，要么已经在西班牙定居。

其他球队

据称，皇家社会的威廉·若泽、赫塔菲的安赫尔·罗德里格斯、拉科鲁尼亚前锋卢卡斯·佩雷斯和洛伦是他们的主要目标，尽管1200万欧元的预算严重限制了他们的目标。

巴塞罗那在终止了对瓦伦西亚球星罗德里戈的兴趣后，将注意力转向了洛伦，原因是瓦伦西亚为罗德里戈开出了6000万欧元的要价，并拒绝在本赛季剩余时间里将他租借出去。

据说贝蒂斯对洛伦的要价为3000万欧元，洛伦本赛季在西甲和国王杯的25场比赛中攻入10球。

鲁比承认巴萨的确想要得到洛伦，但是没有成功，贝蒂斯不愿意放他走。

“洛伦将在贝蒂斯结束这个赛季。”鲁比在新闻发布会上说：“他们来问过，但99%的转会操作没有完成。我们不希望他离开，他们已经考察了很多球员。”

“洛伦的训练和往常一样好。这是足球中经常发生的事情。我们不能签下另一个球员，除非他的买断条款被支付。洛伦的违约金是5000万欧元，所以99%都没有完成。”

“我得到的消息是，他会留在这里，这是我们都想要的。”

现年26岁的洛伦于2015年加盟贝蒂斯，并于2018年2月在现任巴萨教练塞蒂恩手下上演处子秀。他已经为贝蒂斯出场85次，进球25个，他的合同到2022年夏天到期。