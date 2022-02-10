贝莱蒂：若切尔西需要我我随时准备回归 未来想在欧洲当教练

朱利亚诺-贝莱蒂可以吹嘘自己在欧冠决赛中打进制胜球，在切尔西赢得英超联赛冠军，并与巴西队一起举起世界杯冠军。

那么，这样一个人在足球界有很多有影响力的名人朋友也就不足为奇了。

事实上，这一点在最近一次旋风式的欧洲之行中表现得非常清楚。

首先是访问曼城，与他在巴塞罗那时就认识的曼城总监费兰-索里亚诺和贝吉里斯坦会面。

然后，他去见了前切尔西青年队教练布兰登-罗杰斯，他现在是莱斯特城的主帅。

之后，他从他的朋友和同胞、阿森纳技术总监埃杜那里得到了一些职业建议。

最后，他去了趟巴塞罗那，重新点燃了他与这家将他培养成世界级球员的俱乐部的关系。

不过，对于英国人来说，贝莱蒂与切尔西的关系仍然是最令人好奇的。

事实上，当他与切尔西体育总监一职联系在一起时，人们有些惊讶，但贝莱蒂是切尔西CEO格拉诺夫斯卡娅的好朋友，他的商务能力在西伦敦备受尊重。

当然，这些传闻没有任何结果，尤其是因为贝莱蒂现在的目标是当一名主教练。

但这位前巴西国脚曾在2007年至2010年期间在切尔西效力了三年，他坦率地承认，自己愿意在未来回归。

"我和俱乐部的关系非常好，"贝莱蒂告诉够力足球。

"自从我在2010年回到巴西后，我们之间的友谊和尊重延续了下去。我曾经经常回到这里，所以很多人曾经认为我作为体育总监回归切尔西是可能发生的。”

“他们可能仍然这么想，但更多的是与俱乐部建立良好的关系。”

"我现在有一个新的目标，就是做一名主教练。人们一直看到我经常旅行，但这是为了保持关系，并让这些关系更加强大。”

"我有巴西人的DNA，但我在英格兰踢球后了解了这里的足球。所以，如果切尔西需要我，那么我已经准备好了。我爱这个国家和城市。"

然而，在克鲁塞罗担任助理教练的工作让贝莱蒂相信，他的未来是一名主教练。

贝莱蒂不想做半途而废的事情，他希望成为像球员时一样优秀的教练。

这意味着向他的朋友们学习，并观看像切尔西最近2-0战胜托特纳姆热刺的比赛，以及向图赫尔学习。

贝莱蒂说道："图赫尔敢于在来到球队后改变整个系统和工作方式，这很了不起。”

"他作为一个教练令我尊重。我研究过足球，所以我关注很多欧洲球队和他们的工作方式。”

"我最喜欢看的球队训练之一是切尔西的训练，因为图赫尔的训练方式很特别。"

当贝莱蒂坐在斯坦福桥的豪华贵宾席上时，他也看到了蒂亚戈-席尔瓦在其职业生涯的暮年在一场顶级英格兰足球比赛中统治级的表现。

这位中后卫从巴黎圣日耳曼转会到切尔西的过程与贝莱蒂从巴塞罗那转会到切尔西的过程有些类似，都是在职业生涯的末期到来。

因此，看到自己的同胞无视时间的摧残，交出了如此令人印象深刻的表现，给贝莱蒂带来了很多快乐的回忆。

贝莱蒂说道："任何在切尔西签下蒂亚戈-席尔瓦时对他是否能够有所表现心存疑虑的人，都不够了解他。他是一个如此高水平的球员。当然，当你老了，那么人们就会质疑你。”

"但是，如果你有正确的教练，有适合你的战术，有正确的人在你身边，那么这有助于你更好地利用你的经验。”

"蒂亚戈拥有正确的主帅、正确的战术、正确的队友和正确的俱乐部。同时，他通过自己的经验来回馈，帮助推动球队的发展。"

贝莱蒂认为他在切尔西吸取了自己赢得欧冠冠军的经验，取得了良好效果。

当然，蓝军在2008年的决赛中被曼联击败，但他从头到尾都非常享受在斯坦福桥的时光。

他说道："作为一名球员和一个人，我在切尔西的三个赛季都很精彩，那是我职业生涯的最后阶段。"

"在那个年龄段，和那群切尔西球员一起在欧冠决赛中对阵曼联，对我来说是一个伟大的成就。"

"当然，我希望我能够赢得那年的冠军，但幸运的是，我在两年前就赢得过这个荣誉。"

那次胜利显然是与巴塞罗那一起赢得的，他们在2006年的决赛中击败了阿森纳，贝莱蒂替补登场，在第80分钟打进一球。

他在诺坎普的生涯显然是他职业生涯中最成功的时期，因为他还和球队一起赢得了两座西甲冠军。

然而，在长达17年的生涯中，他还曾在克鲁塞罗、圣保罗、米内罗竞技、弗鲁米嫩塞和塞阿拉效力过，因此，虽然他在欧洲成名，但他对巴西的情况非常了解。

有鉴于此，贝莱蒂也对切尔西提出了一些警告，蓝军将在世俱杯决赛中面对来自巴西的南美洲冠军帕尔梅拉斯。

贝莱蒂指出："帕尔梅拉斯赢得了解放者杯，踢着精彩的足球，他们是一支训练有素、战术性很强的球队。”

"切尔西需要小心，因为有时欧洲球队没有像南美球队那样做好准备，这可能会让那些球队有优势。”

"我的警告是，切尔西将会遇到一个非常难缠的对手"。

虽然贝莱蒂将关注世俱杯，但现在他的重点是找到一份新的工作，也许是在他以前效力过的俱乐部之一任职。

"我的目标是回到欧洲，在这里工作，"他说道。

"埃杜对我说了一些话，说曾经参与过如此高水平赛事的球员还想以这种方式参与进来，这非常罕见。”

"帮助我的球员和我的球队是我的动力。我在比利亚雷亚尔、巴塞罗那和切尔西踢过球。我在那里有良好的人脉。”

"我在曼城有朋友，罗杰斯是我的朋友，那些我效力过的球队，或者我认识的人，都可以提供帮助。我尤其必须说，我与巴塞罗那之间的渊源是特别的。”

"我正在努力工作，因为我想在家里成为一个榜样。我不希望我的四个儿子看到一个退役的足球运动员，整天只是坐在沙滩上休息。"