贝莱蒂：第一次和梅西一起训练时 被他折磨得很惨

前巴萨后卫朱利亚诺-贝莱蒂透露，梅西十几岁的时候已经如此出色，以致于巅峰期的自己完全不是他的对手。

2004年，贝莱蒂正处于职业生涯巅峰，他在比利亚雷亚尔取得成功后刚刚加盟巴萨。

相反，梅西则刚刚开始跟随一线队训练，而贝莱蒂依然记得自己第一次和梅西一起训练的经历。

贝莱蒂告诉够力足球：“当我第一次和梅西一起训练时，我从未听说过他。伊涅斯塔过来问我是否知道梅西是谁，伊涅斯塔警告我说要小心，因为他很厉害。”

“他在我职业生涯最好的时候对我说'要小心'。我当时正处于黄金时期！但当他在训练中接到球时，他并不关心他的对手是谁。那次刚好他的对手是我。”

“一对一的时候，当我甚至想着要去对付他时，我发现他已经打败了我。事情就是这样...我想踢他，但我踢不到，我没办法抓到他。”

“看到一个那么好的球员从学院里出来，直接进入我们的球队，这绝对不是一个正常的情况。”

“我们知道梅西对巴萨来说有多么重要，他是一个14年来一直提高球队水平的球员，他在足球界的成就几乎像是不可能达成的。”

“但俱乐部必须与哈维、主席拉波尔塔和他们的年轻人一起向前看。哈维，作为一名球员，向世界展示了他的与众不同，我想他作为一名主帅也会如此。他是俱乐部此刻需要的人，我认为哈维和拉波尔塔是此刻最适合巴萨的两个人。”

谈及自己未来的计划，贝莱蒂表示：“我的目标是回到欧洲并在这里工作，阿森纳体育总监埃杜-加斯帕尔告诉我，在如此高的水平上参与过足球运动的球员还想以这种方式参与这个事业，这非常罕见。”