贝莱林社媒发文支持队长扎卡：每个人都有情绪

西班牙右后卫已经在社交媒体上关注了球队队长在对阵水晶宫的比赛中与枪手球迷的冲突。

阿森纳后卫贝莱林发布了一条支持队友扎卡的消息，此前在枪手2-2战平阿联酋水晶宫的比赛中，队长告诉球迷们“滚开”。

开场10分钟内，随着中卫帕帕和大卫·路易斯的角球得分，埃梅里的球队以2-0领先，但阿森纳很快就让对手重新回到了比赛之中。

VAR裁定，钱伯斯在禁区内对扎哈犯规，米利沃耶维奇及时罚进点球，但在比赛还剩半个多小时时，乔丹·阿尤扳平了比分。

在水晶宫扳平比分后，埃梅里用年轻的边锋萨卡换下了扎卡，这个决定受到了主场球迷的欢呼。

进来被埃梅里任命为阿森纳队长的扎卡似乎对球迷对换人的反应很不满意，很慢地走下球场，引起了枪手球迷的嘘声。

这位中场球员走到场边时，用手做出扩耳倾听的动作，并对球迷破口大骂，然后扯掉球衣摔在地上，径直走向球员通道，进一步激怒了观众。

“扎卡错了。”埃莫里在赛后接受采访时说。

“他错了，但我们将(在内部)谈论这种情况。我想听他说，也想保持冷静，但实际上，他的行为是错误的。”

右后卫贝莱林随后在社交媒体上发布了一条支持队友的消息，他说:“我们都是人，我们都有情绪，有时处理这些情绪并不容易。是时候互相支持了，而不是把对方推开。我们只有团结一致才能取得胜利。”

埃梅里是否会在事件发生后剥夺扎卡的队长职位还有待观察，但如果他这样做了，贝莱林将是接过队长袖标的人选之一。

西班牙人是埃梅里的“五名队长”之一，另外三名分别是奥巴梅扬、拉卡泽特和厄齐尔，但扎卡被选为这五人中的主要队长。

厄齐尔本赛季只打了两场比赛，被埃梅里打入了冷宫，贝莱林、奥巴梅杨和拉卡泽特是最有希望拿到队长袖标的人。