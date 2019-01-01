贝莱林欣喜重回首发：这是最好的感觉之一

贝莱林戴着队长袖标完成了他期待已久的枪手回归。

赫克托·贝莱林表示恢复健康是“最好的感觉之一”，他在9个多月以来首次在阿森纳首发，现在已经成为一名“更好的球员”。

贝莱林是枪手在周四晚上在酋长球场4-0战胜比利时标准列日的比赛中的队长。这位24岁的球员在1月份的英超联赛对阵切尔西的比赛中膝盖十字韧带断裂，因此一直在养伤。他在上周5-0战胜诺丁汉森林的联赛杯第三轮比赛的第77分钟替补上场。

赛后，贝莱林表示他很高兴能再次回到赛场上，他也认为长期的康复意味着他能以一个更好的球员身份回归。

“能够回来是最好的感觉之一。”他告诉英国BT体育：“这让我更加成熟，让我成为了一名更好的球员。我非常感谢我身边的每一个人，他们让我变得更容易，我现在很高兴能回到赛场。”

这场胜利使得阿森纳在F组以两战两胜积6分的成绩领跑。

“整个球队的表现得很好。”贝莱林补充道：“这对我们来说是一场非常重要的胜利。我们100%投入比赛，想要更多的进球。我们想要施压，球队渴望胜利，想要进步，我为队员们感到高兴。”

谈到今年夏天加盟球队的年轻前锋马蒂内利时，贝莱林说：“他一直在做一名球员的事情，他保持低调，他工作非常努力，他在做教练希望他做的事情，这在球场上得到了体现。每个人都为他感到高兴。”