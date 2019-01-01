贝莱林伤愈参加U23比赛：八个月后终于穿上红白球衣

西班牙右后卫在青年队的一场比赛中踢了一个小时，终于在8个月的膝伤后上场。

赫克托·贝莱林伤愈复出，他代表阿森纳23岁以下青年队出战了周五晚对阵狼队的比赛。

这位24岁的西班牙右后卫在1月份对阵切尔西的比赛中膝盖严重受伤，错过了2018-19赛季剩余的比赛以及赛季初的比赛。

然而，这是他自缺阵以来第一次参加比赛，他代表枪手在英超预备队比赛中出场62分钟。

“在漫长的8个月之后，我终于穿上了红白球衣，终于上场了。”贝莱林在他发布在社交媒体上的一段视频中说：“这是一段艰难的时期，但我会比以往任何时候都好，我迫不及待地想回到酋长球场。”

在贝莱林缺席的情况下，梅特兰-奈尔斯在上个赛季成为球队主力右后卫。

新签入的蒂尔尼在今年夏天转会截止日从凯尔特人转会到阿森纳，他和贝莱林一样出现在这场U23比赛中。

这名22岁的左后卫将在左后卫的位置上提供一个急需的补充，因为蒙雷亚尔已经被卖给了皇家社会。

预计蒂尔尼和贝莱林将取代科拉希纳茨和梅特兰-奈尔斯首发，并将显著增强枪手薄弱的防守。

此外，由于膝伤错过了上个赛季后半段的霍尔丁也将随这对后卫搭档回归。主教练乌奈·埃梅里将会松一口气，因为他可以动用阿森纳四分之三最强大的后防线。