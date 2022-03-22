贝林汉姆和杜莫内分别当选NXGN2022男女足榜单头名

多特蒙德中场球员朱迪·贝林汉姆和兰斯球星梅尔切·杜莫内加冕NXGN 2022男女足第一名。

来自GOAL全球网络的记者们投票选出了2003年1月1日或之后出生的最强的青年足球运动员。

贝林汉姆在激烈的竞争中脱颖而出，成为男子奖项的第七位得主，追随桑乔、多纳鲁马和2021年得主法蒂等人的脚步。

这位英格兰国脚2020年夏天来到伊杜纳公园球场后，已成为多特蒙德的明星，本赛季他贡献了一些关键的进球和助攻，同时在更衣室里成为了一名领导者。

18岁的贝林汉姆也是索斯盖特在国际赛场上的悍将，并在2021年成为有史以来参加欧洲杯淘汰赛最年轻的球员。

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勒沃库森球员维尔茨排名第二，巴塞罗那的加维排在第三名。

维尔茨在德甲联赛中表现出色，2021-22赛季的进球和助攻都达到了两位数，但遗憾的是3月初遭遇严重膝伤。

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同时，加维在9个月的时间里从为巴塞罗那U19成长为俱乐部和国家队的常规首发球员，并有望在诺坎普的重建中发挥主导作用。

男子榜单前五名的另外两位是拜仁慕尼黑的穆夏拉和利物浦的小将哈维·埃利奥特。

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完整名单请点击：https://www.goal.com/zh-cn/%E5%88%97%E8%A1%A8/nxgn-2022-50%E4%BD%8D%E7%94%B7%E8%B6%B3%E5%A4%A9%E6%89%8D-%E5%AE%8C%E6%95%B4%E5%90%8D%E5%8D%95%E5%8F%91%E5%B8%83/blt2d6afcbed6be30f4。

继汉娜·本尼森和莱纳·奥伯多夫之后，杜莫内成为第三位NXGN女子奖项的获得者。

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这名中场球员已经在海地名声大噪，2021年转会到法国开始职业生涯。

迄今为止，杜莫内在兰斯大放异彩，并完全有望尽早在最高水平上充分展现实力。

蒙彼利埃的澳大利亚国脚玛丽·福勒，获得第二名，而马耳他球员布吉亚排在第三位。

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美国U20球星米西莫排名第四，勒沃库森的格拉维占据了五强中的最后一个席位。

NXGN女足完整版榜单：https://www.goal.com/zh-cn/%E5%88%97%E8%A1%A8/nxgn-2022-20%E4%BD%8D%E5%A5%B3%E8%B6%B3%E5%A4%A9%E6%89%8D-%E5%AE%8C%E6%95%B4%E5%90%8D%E5%8D%95%E5%8F%91%E5%B8%83/blte91a31e7971c0df9.