贝戈维奇：拉姆斯代尔已准备好去顶级球队效力 他能成为最佳门将之一

这位谢菲联门将可能在今夏转会，而他的伯恩茅斯前同事盛赞了他的潜力。

谢菲联门将阿隆-拉姆斯代尔被传将在今夏高价转会阿森纳，而贝戈维奇表示他的这位伯恩茅斯前队友已经准备好为顶级俱乐部效力，并成为最好的门将之一。

在过去的几个月里，23岁的拉姆斯代尔心情喜忧参半，先是他效力的谢菲联降级，之后他又作为索斯盖特的后备球员参加了一届令人难忘的欧洲杯。

现在有消息称，拉姆斯代尔成为了阿森纳今夏门将引援的目标，贝戈维奇对阿森纳2500万英镑报价拉姆斯代尔的传闻并不惊讶。

这位经验丰富的门将刚刚加盟埃弗顿，但此前他曾在伯恩茅斯与拉姆斯代尔合作过，他告诉talkSPORT：“他可以成为最好的球员之一，尤其是在这个国家。”

“他已经证明了自己可以在最高水平的比赛中踢球，他还有很多潜力有待开发。”

“他踢的比赛越多，进步就越大。所以看到他和一些顶级俱乐部联系在一起，我一点也不惊讶。”

“他在过去几年里所做的一切已经向所有人展示了他的品质。”

“以他的年龄，以他目前的状态，他有潜力成为一名更好的门将。”

拉姆斯代尔在谢菲联开始了自己的职业生涯，2017年1月他转会加盟伯恩茅斯。数次被外租后，他终于在2019-20赛季打入樱桃军团一线队。

那个赛季，他无法帮助伯恩茅斯成功保级，但出色的表现为他赢得了重回老东家的机会。

虽然本赛季他的球队再次遭遇降级噩运，但在迪恩-亨德森受伤退出后，拉姆斯代尔顶替了他的位置进入英格兰的欧洲杯大名单。

现在，由于阿森纳门将莱诺未来不明朗，有消息称枪手正在考虑引进拉姆斯代尔。