贝恩斯自豪与埃弗顿续约：球队对未来充满信心

在与埃弗顿续约一年后，贝恩斯将为球队效力第13个赛季。

埃弗顿已经确认，左后卫老将莱顿·贝恩斯将会在俱乐部至少再踢一年，因为他与俱乐部签订了一份为期一年的新合同。

这位前英格兰国脚将为太妃糖效力第13个赛季。

这位34岁的球员上个赛季的出场机会有限，在卢卡斯·迪涅从巴塞罗那加盟后，他只在英超联赛中首发了5场。

尽管如此，贝恩斯说他为自己能再次留在默西塞德郡而感到骄傲。

他在埃弗顿的官网上说:“我和刚签约时一样感到自豪。随着年龄的增长，你会意识到你需要做些什么来维持俱乐部所要求的水平。在你职业生涯的后期阶段，被评判为处于那种水平，这证明了你所做的工作。你为这一切感到骄傲。当你回顾上个赛季的后半段，看看我们踢得有多好，以及我们在对阵一些强队时取得的成绩，你会发现我们对这个赛季充满了乐观。我们对自己的能力充满信心，并努力取得成功。”

马尔科·席尔瓦带领太妃糖以第九名的成绩完成了上个赛季，他补充说:“对我来说，把莱顿留在埃弗顿是至关重要的，我很高兴在赛季前敲定他的合同。莱顿是俱乐部的一部分，也是顶级职业球员。最重要的是，莱顿仍然是一名出色的球员，我们希望埃弗顿能够实现我们的目标。”