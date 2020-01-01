贝巴：B费让曼联有所不同 并看到前四的希望

前红魔前锋对葡萄牙中场所带来的影响印象深刻，同时他也意识到了后防的改善。

贝尔巴托夫说，费尔南德斯的到来让曼联“看起来像是一支不同的球队”，这位葡萄牙的中场球员被认为是曼联取得前四位置的希望。

索尔斯克亚在一月的转会市场上需要一个有创造力的人。

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他在与葡萄牙体育的一笔耗资5500万欧元(4700万英镑/ 6000万美元)的交易后找到了费尔南德斯。

这名25岁的球员在老特拉福德已经融入了球队，他的一些引人注目的表现立刻赢得了球迷的喜爱。

现在有消息称，费尔南德斯将会成为曼联球员保罗·博格巴带来的问题的长期解决方案，曼联再次显示出了积极的信号。

他们还有很多工作要做才能进入英超前四，但只落后3分位居第五名，并开始在赛季的关键阶段建立起势头。

前红魔前锋贝尔巴托夫说：“曼联很难在英超联赛中排名前四，但是热刺和切尔西的表现不稳定，这不是不可能的。

“曼联看起来像一个不同的球队了，费尔南德斯总是在寻找机会，带领他们前进，让前锋上场。”

“我很乐意在费尔南德斯面前踢球，因为作为一名前锋，当你知道有人在中场可以传球时，你总是愿意跑动的。”

“除了他的创造力，费尔南德斯也有很好的机会。他唯一需要改进的地方就是他在防守端的侵略性，但这需要随着他在英超联赛中积累更多的经验。”

曼联最近并不需要费尔南德斯来帮助防守，因为索尔斯克亚已经找到了弥补漏洞的方法。

在过去的七场比赛中，曼联取得了六场零封纪录，贝尔巴托夫对取得这样的进步印象深刻。

保加利亚人补充道：“自从成为俱乐部的永久队长后，马奎尔的形象有所提高，这对后防线产生了影响。”

“他们需要在周日挑战埃弗顿的比赛中保持这样的表现，这将是他们未来几周最艰难的考验。”