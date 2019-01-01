贝巴：贝尔已向穆帅示好 重返热刺双方得利

几乎没有人看好威尔士边锋在伯纳乌的未来，而穆里尼奥的球队或许是他更好的选择。

在穆里尼奥接替波切蒂诺成为热刺主帅时，贝尔曾表示这是一次“令人惊喜的任命”，并且他希望葡萄牙人能够带领北伦敦球队问鼎冠军荣耀。这让外界普遍猜测，重返白鹿巷是否将是贝尔的下一步计划。

距离明年1月的冬季转会窗开启只剩下大概一个月的时间，这样的猜测也将持续发酵。

贝尔巴托夫告诉Betfair：“贝尔已经说了他认为穆里尼奥十分适合热刺，所以看起来葡萄牙人或许可以试着在1月签下贝尔。这对双方来说都会是一桩超棒的转会。”

“我非常喜欢贝尔。他在马德里并不成功，如果他返回英格兰，热刺应该是最理想的俱乐部。”

“他能够理解俱乐部，并且在他前往西班牙之前，他也是俱乐部非常出色的一员。我会很高兴看到他重新回到热刺。”

贝尔的经纪人巴内特此前透露，贝尔在皇马“并不感到快乐”，但他也还没有向俱乐部要求离队。

虽然贝尔和贝尔巴托夫在热刺效力的时间有所重合，但事实上两人并没有产生过太多交集。威尔士人在2007年从南安普顿转会来到白鹿巷，而贝尔巴托夫则在一年后就离开北伦敦加盟曼联了。

本周三，曼联凭借拉什福德梅开二度2-1击败热刺。穆里尼奥尝到上任首败，而索尔斯克亚在四场比赛后终于拿到了一场胜利。

在贝尔巴托夫看来，拥有拉什福德，詹姆斯，格林伍德和林加德的红魔锋线并不需要在1月引入新援。

而穆里尼奥则需要在接下来对阵伯恩利，拜仁和狼队的各线比赛中做出正确的调整。