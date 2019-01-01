贝巴：热刺选帅应远离穆帅 并继续给波叔耐心

前热刺前锋并不认为前切尔西和曼联的主教练是在北伦敦执教的合适人选。

贝尔巴托夫建议热刺避开穆里尼奥，并敦促人们需要给到波切蒂诺足够耐心。

北伦敦球队的这名教练在五年的执教生涯中取得了令人印象深刻的进步。

热刺已经成为了英超联赛前四的常客，并在去年踢到了欧冠决赛，但是有些人想知道一个阿根廷战术家是否已经将俱乐部带到了他所能达到的极限。

波切蒂诺的声望仍然很高，但与曼联和皇家马德里的联系从未远离，但有迹象表明他对托特纳姆热刺球场的兴趣正在减弱。

贝尔巴托夫希望情况不应如此，特别是考虑到一些被提名为潜在继任者的人并不是合适人选。

前切尔西和曼联主帅穆里尼奥已经被吹捧为英格兰足球的一个角色教练，但是前热刺前锋贝尔巴托夫希望看到人们对现在发号施令的人表现出信心。

他说：“关于穆里尼奥接管热刺有很多传言。”

“作为一名教练，他已经在赛场上站了这么久，并且经历了各种各样的情况，我认为他可以解决热刺所面临的一些困难。但他会让他们变得更好吗？”

“我不知道，因为这是同一支球队，是的，你可以在一开始有一些提升，就像曼联在索尔斯克亚到来时所做的那样，但是你需要继续前进，否则你会陷入一个恶性循环。”

“但对我来说，波切蒂诺需要留在那里，他已经在那里待了很长时间。”

“我记得弗格森爵士告诉我们，一支球队需要在四年后做出改变，不一定是整支球队，而是一些球员。”

“四年后，一些球员开始变得自满，他们不再受到挑战，他们和教练在一起，感觉很舒服，所以教练需要改变，引进新的球员。”

“这可能是热刺的情况，很多球员已经在那里很长时间了，也许他们需要改变一些事情，试着把球员推向一个新的方向。”

托特纳姆似乎即将发生变化，一些有经验的球员的未来充满了不确定性。

克里斯蒂安·埃里克森、托比·奥尔德维雷德和维尔通亨的合同已经到了最后12个月，而丹尼·罗斯、埃里克·戴尔和奥里耶等人的转会谈判还在继续。