贝巴：梅西C罗来曼联也白搭 要买就该买曼朱

前红魔相信即使是现在最出色的球员现在也会在曼联面临进球的困难。

贝尔巴托夫认为，即使是梅西和C·罗纳尔多也很难在这支曼联有所发挥。

曼联一直在进攻端难以创造和转换机会，贝尔巴托夫相信即使是最好的球员在这支曼联也会陷入挣扎。

贝尔巴托夫在他撰写的专栏中写道：“冬季转会的窗口期很艰难，而且目前曼联在球场上也没有形成一支完整的球队。不管你有多优秀，就算梅西或C·罗纳尔多在那里，他们也会有困难，因为球队不是一个团队。当你卖掉两个主力前锋的时候，你至少需要引进一个，以防万一。每个人都知道曼联需要一名替补，安东尼·马夏尔受伤了，没有其他真正强大的得分手了。”

虽然在老特拉福德的比赛对任何球员来说都是挑战，但是贝尔巴托夫支持俱乐部追逐尤文图斯前锋马里奥·曼朱基奇。

“他们有年轻球员的天赋，但同时你需要像马里奥·曼朱基奇这样的人。”他写道：“我认为他是一个很好的足球运动员，他以前没有在英格兰踢过球，但我希望如果他来了，他能马上融入英超联赛的节奏。兹拉坦·伊布拉希莫维奇在34岁时签约曼联，他没有遇到任何问题。曼朱基奇和他年龄相仿，如果他签约的话，希望他也能有同样的影响力。

“我认为他的年龄是件好事；马夏尔、拉什福德和格林伍德都是年轻球员，所以他们需要时间和保证他们不需要担心，他们可以从曼朱基奇的经验中学习。”

根据贝尔巴托夫的说法，除了在前场需要增援外，红魔在中场也缺少人手。

“我喜欢马蒂奇，但他没有得到他需要的上场时间，所以他们可能不会像他希望的那样依赖他，所以对我来说他们需要加强中场。”他继续说道：“一两个球员，我不知道，他们只是需要一个能帮助他们的球员，让他们在前进的道路上保持坚定的顺畅度和创造力。”