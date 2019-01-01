贝巴：梅西C罗来曼联也白搭 要买就该买曼朱
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(C)Getty Images
贝尔巴托夫认为，即使是梅西和C·罗纳尔多也很难在这支曼联有所发挥。
曼联一直在进攻端难以创造和转换机会，贝尔巴托夫相信即使是最好的球员在这支曼联也会陷入挣扎。
贝尔巴托夫在他撰写的专栏中写道：“冬季转会的窗口期很艰难，而且目前曼联在球场上也没有形成一支完整的球队。不管你有多优秀，就算梅西或C·罗纳尔多在那里，他们也会有困难，因为球队不是一个团队。当你卖掉两个主力前锋的时候，你至少需要引进一个，以防万一。每个人都知道曼联需要一名替补，安东尼·马夏尔受伤了，没有其他真正强大的得分手了。”
虽然在老特拉福德的比赛对任何球员来说都是挑战，但是贝尔巴托夫支持俱乐部追逐尤文图斯前锋马里奥·曼朱基奇。
“他们有年轻球员的天赋，但同时你需要像马里奥·曼朱基奇这样的人。”他写道：“我认为他是一个很好的足球运动员，他以前没有在英格兰踢过球，但我希望如果他来了，他能马上融入英超联赛的节奏。兹拉坦·伊布拉希莫维奇在34岁时签约曼联，他没有遇到任何问题。曼朱基奇和他年龄相仿，如果他签约的话，希望他也能有同样的影响力。
“我认为他的年龄是件好事；马夏尔、拉什福德和格林伍德都是年轻球员，所以他们需要时间和保证他们不需要担心，他们可以从曼朱基奇的经验中学习。”
根据贝尔巴托夫的说法，除了在前场需要增援外，红魔在中场也缺少人手。
“我喜欢马蒂奇，但他没有得到他需要的上场时间，所以他们可能不会像他希望的那样依赖他，所以对我来说他们需要加强中场。”他继续说道：“一两个球员，我不知道，他们只是需要一个能帮助他们的球员，让他们在前进的道路上保持坚定的顺畅度和创造力。”