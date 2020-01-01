贝巴：曼联应该留下伊哈洛 索帅应该保证其位置

在以租借的形式来到曼联后，伊哈洛给人们留下了印象深刻的表现，红魔可能会将其永久签下。

贝尔巴托夫认为，伊哈洛不应该急着决定自己的未来，他应该在得到索尔斯克亚保证其在曼联的位置后，再是确认是否将自己的租借变成永久转会，这样才有意义。

这名尼日利亚人在从中超豪门上海申花租借而来后，给人们留下了深刻的印象，他很乐意永久加盟这家自己儿时奇就很喜欢的俱乐部。

他的租借合同将于5月31日到期，但在这种前所未有的情况下，俱乐部很可能会给予他特殊待遇，所以如果他的合同到期，俱乐部也应该会允许他一直呆到赛季结束。

其他球队

不过，贝尔巴托夫认为，如果伊哈洛同意留下来，他应该要求索尔斯克亚给予自己在位置和上场时间方面的保证。

“这不是一件坏事，我认为索尔斯克亚需要说出自己真实的想法，我觉得现在的伊哈洛更像是安东尼·马夏尔或者拉什福德在锋线上的替补。他可能知道你很欣赏他，因为当机会来到开始，他表现得很棒，这很好。”贝尔巴托夫告诉够力足球。

“如果让他留下来，你需要平等地对待他。如果他在训练中表现良好，能在比赛中进球，你就应该让他首发登场。”

“我不认为他只是想做一个替补前锋，没有人想那样，所有人都想要首发出场的机会。”

这位前曼联前锋相信新冠病毒疫情将对俱乐部的转会产生影响。索尔斯克亚希望在转会窗口再次打开时加强他的进攻线，但目前整个足坛乃至国家的形势都悬而未决，贝尔巴托夫认为一个更简单的选择是留下伊哈洛。

“如果伊哈洛能够延续截至目前的表现，能够在比赛中取得进球，能够帮助到球队，那么我认为他应该得到另一份合同，但需要权衡之后的形势。截至目前，桑乔和凯恩这两个名字正在被外界讨论，所以你需要规划一下俱乐部的发展方向。”贝尔巴托夫表示。

“他们想买新前锋吗？如果他们这么做了，那么留下伊哈洛就显得很奇怪了。在目前的情况下，我不认为他们会花很多钱，我认为伊哈洛留下来是有意义的。”