贝巴：曼联会欢迎特维斯回归 他有球队所需的拼劲

保加利亚人对前红魔队友租借到老特拉福德直到赛季结束的前景表示欢迎。

贝尔巴托夫认为，曼联现在需要一个像卡洛斯·特维斯这样的“恶霸”，他可能是索尔斯克亚的正确选择，因为他对俱乐部很了解。

索尔斯克亚透露，俱乐部正在转会市场上做“一两件事”，在冬季转会窗口1月31日关闭之前，一些顶级前锋已经与转会曼彻斯特联系在了一起。

令人惊讶的是，博卡青年队的前锋特维斯也在其中，尽管他已经快到36岁了，而且从2015年起就再也没有在欧洲踢过球了。

这名阿根廷人在2009年决定加盟当地的竞争对手曼城后，他的曼联传奇受到了一定程度的损害，但是贝尔巴托夫相信球迷们此刻会张开双臂欢迎他的归来。

贝尔巴托夫坚持说他对特维斯只有在老特拉福德并肩作战的美好回忆，并且一直钦佩他为球队付出的努力。

“有报道说特维斯将以租借的方式回到曼联，为什么不呢？当你有这些租借合同的时候，最好找一个熟悉这个地方，了解俱乐部和球迷情况的人。”这位前曼联球星告诉Betfair。

“当然，他去了曼城，但我相信球迷们会欢迎他回来的。如果这个故事中有一些事实，那么就需要仔细思考，权衡利弊。但是，如果没有其他选择，这可能是正确的。”

“在更衣室里，他很安静，有点像我，但这并不总是重要的。我们都看到了他在球场上的样子，他会疯狂地奔跑，为球队奋斗，进球，直到终场哨声响起他才会放弃，你可以说这就是曼联现在需要的。”

“球队里没有人能欺负像特维斯或基恩这样的对手，如果你不为球队努力，他也会掐死你。也许正是因为这个原因，他们需要特维斯，他总是有那种为球队呐喊和奋斗的品质。”

“当他转投曼城时，我没怎么注意，我想其他人也没怎么注意。这是一种职业转会的方式，是的，他去了我们的对手，但这是他的决定，我们都说祝他好运。“

“作为一名职业球员，我尊重我所有的队友和对手，所以他们做什么都是他们自己的事。你需要尊重和欣赏那些为俱乐部效力并为他们付出一切的人。很多球员在他们的职业生涯中都换过效忠对象，我认为这在现代足球中已经不算什么了。”