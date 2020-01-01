贝巴支持杨转会国米：有万比萨卡在就好了

这位前红魔前锋并不介意看到这位经验丰富的球员离开，因为老特拉福德已经有称职的替补者了。

曼联应该不会考虑为阿什利·扬转会国际米兰，贝尔巴托夫说，亚伦·万-比萨卡是“完美的替代者”。

有消息称老特拉福德的老将杨将很快离开球队。

意甲豪门国际米兰据说很想签下扬，而球员的合同将在赛季末到期。

在34岁的时候，这位在曼联效力了9年的全能球员已经不再适合俱乐部的模式，因为球队之中拥有了许多未来之星。

考虑到这一点，加上去年夏天引进万比萨卡的5000万英镑(6500万美元)的交易，贝尔巴托夫相信现在是时候让杨接受新的挑战了。

这位前红魔前锋说：“转会窗口已经打开，已经有很多人在猜测，最近的一个就是阿什利·杨的未来。

“当你开始更换不同的球员，你就得准备好失去一个人，你需要一个人作为替代者站出来。”

“万比萨卡一直很优秀，他防守的方式，拦截和铲球都是伟大的。他还年轻所以他有很多学习，但是他已经被证明是完美的替代人选，如果俱乐部把阿什利·扬卖给国际米兰，我不认为他们需要为万比萨卡担心。”

“我真的很喜欢他，曼联买了他，这很好，他有一个光明的未来，现在他需要集中精力，坚持不懈，像每个球员一样努力工作。”

“以他的速度和他拿球的方式，你可以看到他比赛的细节是多么的精确，如果他继续这样，我想他会在曼联呆很长时间。”

如果杨离开老特拉福德，那么他将会在索尔斯克亚的执教时期中离开。

曼联老板又一次被问到这个问题了，在联赛杯半决赛第一回合1 - 3输给曼城并没有对他的主帅之位来说有什么好处。

贝尔巴托夫承认这名挪威人正处于压力之下，但他呼吁整个俱乐部在这个考验时刻保持冷静。

保加利亚人补充道：”“谁来负责并不重要，在这个位置上的每一名教练产生同样的结果的话都将受到批评。”

“这是世界上最容易做的事情，每个人都可以批评。有时候，你需要试着找出你哪里做错了，有时候没有必要。”

“教练需要保持积极的态度，给人一种一切都很好，一切都在他掌控之中的感觉。”

“我可以想象奥莱此刻很生气，我相信他会在更衣室里表现出来，但有时你必须保持冷静、专业和礼貌，以表明你在控制一切。”

曼联目前在英超联赛中排名第五，他们将在周六主场迎战诺维奇。