贝巴：我当初的情况和凯恩不同 我从没罢训

这位前热刺射手希望英格兰前锋能尽快回到俱乐部

贝尔巴托夫对凯恩转会曼城的传闻做出了回应，他坚称现在的情况与自己2008年转会曼联时不同。

凯恩在托特纳姆呆了12年，有报道称曼城正准备为他开出一份高价。

这位28岁的球员在本周初没有到热刺的训练中心报到，这让人们对他的未来充满了猜测，也让贝尔巴托夫担心接下来的几周会变得很糟糕。

众所周知，贝尔巴托夫在2008-09赛季初错过了两场比赛，随后以3100万英镑的价格转会到老特拉福德，但他并不支持凯恩以罢训的方式确保转会。

贝巴告诉《太阳报》：“我很惊讶。我认为这不是正确的方法。我从来没有罢训，这就是区别。”

“当时我缺席了两场比赛，这对我来说很难承认，但我不得不说如果我上场，我也会心不在焉，所以我将妨碍我的队友完成他们的工作。”

“但是训练很容易。这是关起门来的事情，大多数队友会理解你的，而且他们会用玩笑和笑话来为你释放一些压力。”

“我希望凯恩归队训练，然后才是艰难和有趣的部分——比赛。”

“如果凯恩转会，我想应该会在转会窗最后一天发生，但我希望事情能更快得到解决，因为我不想看到他拒绝代表球队上场。”

据报道，热刺主席列维坚持为凯恩标价1.6亿英镑，贝尔巴托夫可以理解列维的立场。

贝巴认为如果凯恩加盟曼城，那么他作为热刺传奇人物的地位将会受到威胁，他补充道：“如果我是列维，我也会这么做。他在为俱乐部的利益而战，这与我当时的情况很不一样，因为我只是一个来自小国家的外国人，而且那是一生只有一次的机会。”

“凯恩是英格兰人，他是一个世界巨星。他的离开会让人们失望，尤其是崇拜他的热刺球迷们。有些人能理解，有些人永远也无法理解。足球是残酷的，凯恩离队带来的痛苦将比我离开时更大。”

凯恩的合同要到2024年才到期，目前他是热刺队史第二射手，各项赛事出场336次，打进221球。

其中166球出自英超联赛，上赛季他同时赢得了英超金靴和助攻王。