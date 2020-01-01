贝巴建议拉什福德强势：向队友喊“把球给我”

这位前红魔前锋希望拉什福德能更多要求地队友，成为一名场上领袖。

曼联队前锋贝尔巴托夫说，拉什福德需要对他的队友们有更高的要求，对于那些缺乏赢得比赛的能力的人，红魔前锋建议他喊“tmd把球给我”。

拉什福德已经证明了他可以成为索尔斯克亚的关键球员，在周二 -3输给曼城的比赛中，他又一次沉着冷静地射门得分，贝尔巴托夫希望看到这名年轻球员成为球队的领袖。

这位前曼联前锋告诉Betfair：“这是拉什福德的又一个精彩进球，也是一次非常快速的反击。曼联有一些速度很快的球员，但他们没有利用这一点。

“唯一的问题是，有时快速的球员想要球在他们的脚下，他们没有利用他们前面的空间，但当他们试图利用空间，跑位的时候中场球员没有看到他们，没有给他们的球。

“如果我能像拉什福德一样快，跑三次都没人看到我或者把球传给我，在第四次的时候，我不会浪费我的能量，这都是心理上的。”

“当我踢球的时候，弗格森爵士会说‘把球给贝巴，当你把球给他的时候，不要呆着，要跑，因为他会找到你的。’”

“你需要了解你的队友，谁会传球给你，谁会跑动，这些都是小细节，但它们是最重要的。”

“拉什福德需要在队友面前表现得强势，如果他需要在球场上争论，或者大喊‘tmd把球给我’，那就去做，没有关系，你需要展示自己的个性，要有必胜的意志。不管是争论还是打架，如果一切都是为了赢得比赛，ntmd去做就好了。”

拉什福德对曼城的进球给了曼联在阿提哈德球场逆转的希望，他们在上半场的表现糟糕得让人印象深刻，他们在几乎没有抵抗的情况下丢了三个球。

贝尔巴托夫补充道：“老实说，在第一回合对曼城的比赛后，我感觉很糟糕。上半场远低于标准，比赛不好看，球队一盘散沙，而曼城无疑是更好的一方——每个人都看到了这一点。”

“在下半场，所有方面都有一点进步，但这还不够，当曼城在对你的比赛中打进三球，改变比赛几乎是不可能的，正如我们所看到的。”

“唯一的好处是还有一场比赛，希望他们有时间从中吸取教训，更好地展现自己。”

“我看到很多人说上半场是他们看过的曼联最糟糕的比赛，我不想过早下结论，但这并不好。老实说，曼城应该进5球而不是3球。”

“斯特林没有在他最好的时刻完成门前的几次射门，这对曼联来说是一件好事。我认为比赛的结果更多地取决于上半场曼联有多差，而不一定取决于曼城有多好。”

“希望他们能在下一回合比赛中恢复，真正的问题是我们看到了太多这样的表现，当然不是每场比赛，但我们看到的比我们想看到的要多，即使这只是一场糟糕的比赛，球迷们不想看到。”

曼联将在周六主场对阵诺维奇。