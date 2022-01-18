贝尼特斯走了 但场内外的埃弗顿仍然一团糟

最后，最大的惊喜是，贝尼特斯竟然花了这么长时间才下课。

贝尼特斯和埃弗顿看起来总是像一场地狱里的婚姻，结果也是如此。这桩婚事的破裂在周日被确认，而古迪逊公园球场很少有人会为此流泪。

你可以说这是一个错误的终结，但这么说也许还太友善了。

此前六场英超均为进球且全负的诺维奇在上周末击败了埃弗顿，这成为压死贝尼特斯的最后一根稻草。

埃弗顿本赛季开局或许表现不错，他们在十月初的时候曾一度排名英超第四，但自那以后他们一直下滑，而这场失利代表了最低谷。

贝尼特斯留下的是一支排名第16位的埃弗顿，只比降级区高出6分，最近39个积分里，埃弗顿只拿到6分，他们自从11月7日开始就没有零封过对手，而且自8月底开始从未赢得过客场联赛。

随队前往诺维奇客场的埃弗顿球迷让他们的心声被人们所看见，他们打出了巨幅的蓝色横幅，上面写着“滚出我们的俱乐部”，终场哨声响起后，他们还发出阵阵嘘声。

这些球迷正在失去对他们俱乐部的爱，这并不奇怪。到了今年5月，埃弗顿就已经27年没有赢得任何冠军了，而距离他们上次进入英超前四也将过去17年，距离他们上次参加重要决赛过去13年。

埃弗顿是英格兰足坛最伟大的足球俱乐部之一，但在英超时代，他们有什么值得欢呼的吗？不多，不够多。

应该说，贝尼特斯并不需要对俱乐部的所有弊病负责。球迷们在诺维奇主场唱着"解雇董事会"是有原因的，他们知道俱乐部的问题远远超出了教练席上的那个人。

但即便如此，贝尼特斯的存在仍然是一个巨大的问题。他与利物浦的关系意味着他从一开始就得不到大家的祝福，而他强加给球队的被动防守风格意味着他肯定不会用赏心悦目的足球来赢得怀疑者的心。

他将指出球队表现不佳的因素。例如勒温缺阵近四个月，而理查利森、米纳和杜库雷等球员的缺席也留下了根本无法填补的漏洞。

因为不要误会；无论主帅是谁，埃弗顿的阵容都很差，需要进行大修。贝尼特斯在夏天签下三年合约时就知道这一点，而且他很快就和足球总监马塞尔-布兰德发生冲突，这几乎是不可避免的。

埃弗顿在本赛季开始前签了四个人，总共花了不到200万英镑，而且都是贝尼特斯挑选的球员。平心而论，格雷和汤森表现不错，至于龙东，我们最好不提他的发挥。

12月埃弗顿被利物浦击败后，布兰德离开了俱乐部，在贝尼特斯任内，长期服务于埃弗顿的医疗服务总监丹-多纳奇和招募主管格雷塔-斯坦森也离开了俱乐部。

贝尼特斯的最后一个决策——至少是在输给诺维奇之前的最后一个决策——是将迪涅出售给阿斯顿维拉，这一决定也使球迷产生了分歧。

在一次训练场上的争吵后，迪涅被雪藏了，贝尼特斯公开表示，这位法国国脚更关心的是个人数据，而不是球队的成功。

埃弗顿在这个月签下了两名新后卫，米科伦科和内森-帕特森，上周还从维拉租借了埃尔加齐，但要扭转球队的颓势还需要更多的东西，他们在几乎每个位置都缺乏深度和质量。

俱乐部的大股东法哈德-莫胥里究竟是如何把事情搞得如此糟糕的？值得重申的是，埃弗顿在莫胥里管理俱乐部的六年里，已经雇佣了六个不同的永久主帅，并且在两个不同的足球总监的指导下，投入了超过5.5亿英镑的转会费。

他们已经尝试了一切方式，从好莱坞式主帅——这是莫胥里对罗纳德-科曼的形容——到救火专家阿勒代斯和年轻教练马尔科-席尔瓦。即使是安切洛蒂这个连续赢家，也不能让埃弗顿打起精神来。有利物浦背景的贝尼特斯又能有什么机会？

这些错误和失误是惊人的。博拉西、沃尔科特、施奈德林、克莱森、伊沃比、莫伊塞斯-基恩、格巴明、安德烈-戈麦斯、米纳和托松的转会费都超过了2000万英镑，这些球员都没有踢出身价。

埃弗顿还在鲁尼和J罗这些走下坡路的巨星身上投了巨资，并在没有给予充足机会的情况下，让克莱森、弗拉西奇和卢克曼等球员离开。

无论是莱斯特城的英超奇迹的所谓设计师史蒂夫-沃尔什，还是从埃因霍温引进的放荡不羁的荷兰总监布兰德，都未能找到让埃弗顿回春的秘诀。当他们的同行和对手做出聪明的、长期的转会操作并有明确的结构时，埃弗顿已经从一个总体计划跳到另一个总体计划。

对莫胥里来说，任命贝尼特斯的这次实验应该作为一条沙线。这次任命是莫胥里自己的决定，你不需要是一个天才就能知道这次合作的结局会很糟糕。

埃弗顿将何去何从，谁知道呢？邓肯-弗格森将再次担任临时主帅，鉴于他与俱乐部的关系，他很可能是正式主帅的最佳人选。

现在埃弗顿并没有什么特别好的新帅候选，罗伯托-马丁内斯是赔率最低的候选。而霍尔曼德和兰帕德也是潜在选项，但他们看起来并不适合埃弗顿。

像格雷姆-波特这样的教练愿意用自己的职业生涯来玩俄罗斯轮盘赌，抛弃自己在布莱顿建立起来的美好事物吗？不管是谁，有一件事是清楚的，埃弗顿和他们的支持者们应该得到更好的待遇。

不过，他们是否会得到，就是另一回事了。