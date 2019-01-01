贝尼特斯：满意在大连的工作 现时不会重返英超

这位前利物浦和切尔西的主教练被传将回归英超联赛，但是西班牙人坚持他对现在的位置很满意。

拉法·贝尼特斯表示，他“没有机会”重返英超，至少要等到2021年与中超大连一方的合同结束之后。

西班牙人在七月才执教大连一方，他在泰恩赛德的合同到期后离开了纽卡斯尔，但这并没有阻止前利物浦主帅与阿森纳和埃弗顿的主帅空缺联系在一起。

然而，这位59岁的主帅说他现在没有重返英超的计划，尽管他希望将来能再次执教英超。

在接受天空体育采访时，贝尼特斯说：“将来我想回到英超，因为我喜欢英超，但现在我可以很清楚，我现在没有机会回来。”

“我真的很满意（我现在的工作），他们信任我，他们有很多员工在做一个很大的项目。”

“联赛是不同的，它是另一个水平。万达，作为团队的后盾，是一个庞大的公司，他们想要改变一切，他们想要改变结构。”

“我们负责从6岁的孩子们到一线队。所以我想留下一笔遗产，这对我来说是个挑战。我学到了很多，这是一次很好的经历，我现在很开心。”

当被问及这是否意味着他对埃弗顿和阿森纳的角色不感兴趣时，贝尼特斯补充道：“是的，现在还不是时候。”

贝尼特斯也证实他在2015年夏天就已经接近接受西汉姆的工作了，但是皇家马德里的介入让他回到了西班牙。

他补充道：“我确实已经快到那里（西汉姆)）了，然后皇马来了，我需要几天的时间来弄清楚到底发生了什么，很明显，我不能对皇马说不。”

“但这是一个庞大的俱乐部，他们现在有问题，但他们最终会做得很好。”