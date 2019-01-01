贝尼特斯：我在大连一周见主席的次数比在纽卡三年还多

这位欧冠冠军教练正在享受他的新工作，因为他发现自己所处的环境与圣詹姆斯公园大不相同。

拉法·贝尼特斯透露，他在大连一方俱乐部一周内与俱乐部官员的会面已经超过了他在纽卡斯尔三年的会面次数。

贝尼特斯在6月底合同到期后离开了喜鹊，并做出了一个意外的决定，在中超继续他的执教生涯。

在新工作仅仅七天之后，贝尼特斯已经感觉自己在幕后更有价值了，因为他正在与大连的管理层进行定期对话——而纽卡斯尔老板迈克·阿什利和总经理李·查恩利却不是这样。

西班牙人在他个人网站上的一篇博客中写道:“从我们抵达的那一刻起，我们就被他们的友善和尊重所感动。从经验中我们都知道，在足球中，就像在日常生活中一样，当人们对你表示尊重和爱戴，尽他们所能让事情变得更容易时，生活会更快乐，即使你面临困难时刻。”

“我必须说，这周我与主席、董事长和总经理的会面比我在纽卡斯尔的三年还要多。它们不仅仅是工作会议，而是我们能够欣赏彼此文化异同的尊重标志。”

贝尼特斯在周日3-1战胜河南建业的比赛中取得了一个积极的开局。

这位前利物浦、国际米兰和皇家马德里主帅透露，他很享受在另一个国家执教带来的挑战。

“我们在中国还不到一个星期，我第一次看到和经历了这么多，就好像已经一个月了一样。”他继续说。

“我和我的教练团队在过去访问了很多国家，我们在西班牙、意大利和英国工作了很多年。但这次的经历与众不同。在参加培训或管理比赛之前，我发现了一些我在其他工作或访问过的国家从未经历过的挑战。大多数球员和你周围的人都听不懂你说的话，反之亦然，所以你需要一个翻译随时在你身边，就算是在训练中传达最小的更正。”