贝尼特斯：利物浦变化很大 以前没钱花

贝尼特斯将在本轮联赛带领纽卡斯尔挑战老东家利物浦，他表示以前自己执教球队的时候没钱买人，要买人总得先卖人筹钱，而现在红军已经大不同了。

贝尼特斯表示萨拉赫是当今足坛最好的球员之一，并承认这支利物浦和自己当年执教的时候很不一样。

贝尼特斯曾在2004年至2010年间执教利物浦，期间他虽未赢得联赛冠军，但主导了举世闻名的伊斯坦布尔奇迹，因此至今他仍被红军球迷们所铭记。

本轮联赛，贝尼特斯带领的纽卡斯尔将与他的老东家利物浦碰面，现在红军势头正盛，朝着英超冠军不断迈进，贝大师承认这支利物浦和自己当年执教的那支利物浦已完全不同。

他首先表扬了萨拉赫：“萨拉赫在向所有人证明他是最佳球员之一。他速度飞快，视野开阔，能力出众，在门前非常高效。”

“但不止是他，利物浦整套阵容都很强大，就算随便换人，依然可以凑出一套强力的首发阵容。球队正在帮助萨拉赫每一周拿出好表现，足球最重要的是稳定和质量，目前萨拉赫拥有一切。”

贝大师又谈到自己当年执教利物浦的心酸之处，他说道：“当年我们得先卖人才有钱买人，现在我觉得他们阵容更好，因为当你肯花钱了，你就能引入更好的球员。”

“所以当他们签下法比尼奥和凯塔，同时留住亨德森和维纳尔杜姆的时候，球队变得更好了，这意味着竞争，你总是需要摆出一套强大的阵容。”