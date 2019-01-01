贝尼特斯：克洛普在欧冠决赛不需要我的建议
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拉法·贝尼特斯说，在周六晚上利物浦和托特纳姆热刺的欧冠决赛之前，他对尤尔根·克洛普没有任何建议，因为这位德国人经验丰富。
贝尼特斯是上一位带领利物浦赢得欧冠的主教练，而克洛普则两次在决赛中失利——2013年在多特蒙德，以及去年利物浦输给皇家马德里。
西班牙人对利物浦很有感情，他希望看到亨德森在马德里举起奖杯，他相信克洛普能完成这项任务。
当被《利物浦回声报》问及是否对克洛普有什么忠告时，他说：“没有！他有足够的经验。他不需要任何建议。只是试着用和你一样的方式做事，因为这就是你进入决赛的原因。”
贝尼特斯现在在纽卡斯尔，自从2015年克洛普接手安菲尔德以来，他一直很享受看到利物浦的进步。
但是在本赛季的联赛冠军争夺战中失利，过去三个赛季又输掉了三次杯赛决赛之后，来自俱乐部外部的压力越来越大，要求克洛普把进步转化为奖杯。
贝尼特斯并不担心缺少奖杯，但他认为在马德里的胜利可能会成为进一步成功的跳板。
他说:“首先要说的是，尤尔根做得非常好。对我来说，这很清楚。这是另一种挑战。在我们那个时代，我们没有利物浦近年来所拥有的资金。他们一直在提高球队和阵容。赢得这场决赛将是一个巨大的成就。我想再说一次，这会让他们对未来更有信心、更有信念、更有力量，因为这会让他们更强大。”
“有些人说也许现在他们是大热门，他们会过于自信，但我不这么认为。去年的经历肯定是积极的，而不是消极的。我相信他们会做得很好。但我再说一遍，击败托特纳姆热刺并不容易。”