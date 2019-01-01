贝尼特斯：克洛普在欧冠决赛不需要我的建议

前利物浦主帅贝尼特斯相信克洛普已经为马德里的欧冠决赛准备好一切。

拉法·贝尼特斯说，在周六晚上利物浦和托特纳姆热刺的欧冠决赛之前，他对尤尔根·克洛普没有任何建议，因为这位德国人经验丰富。

贝尼特斯是上一位带领利物浦赢得欧冠的主教练，而克洛普则两次在决赛中失利——2013年在多特蒙德，以及去年利物浦输给皇家马德里。

西班牙人对利物浦很有感情，他希望看到亨德森在马德里举起奖杯，他相信克洛普能完成这项任务。

当被《利物浦回声报》问及是否对克洛普有什么忠告时，他说：“没有！他有足够的经验。他不需要任何建议。只是试着用和你一样的方式做事，因为这就是你进入决赛的原因。”

贝尼特斯现在在纽卡斯尔，自从2015年克洛普接手安菲尔德以来，他一直很享受看到利物浦的进步。

但是在本赛季的联赛冠军争夺战中失利，过去三个赛季又输掉了三次杯赛决赛之后，来自俱乐部外部的压力越来越大，要求克洛普把进步转化为奖杯。

贝尼特斯并不担心缺少奖杯，但他认为在马德里的胜利可能会成为进一步成功的跳板。

他说:“首先要说的是，尤尔根做得非常好。对我来说，这很清楚。这是另一种挑战。在我们那个时代，我们没有利物浦近年来所拥有的资金。他们一直在提高球队和阵容。赢得这场决赛将是一个巨大的成就。我想再说一次，这会让他们对未来更有信心、更有信念、更有力量，因为这会让他们更强大。”

“有些人说也许现在他们是大热门，他们会过于自信，但我不这么认为。去年的经历肯定是积极的，而不是消极的。我相信他们会做得很好。但我再说一遍，击败托特纳姆热刺并不容易。”