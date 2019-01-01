贝尼特斯：俱乐部再不买人就是逼我走人
纽卡主帅贝尼特斯无法保证他是否会留在俱乐部直到赛季结束。
贝尼特斯的合同在赛季结束时到期，他不愿意就续约问题展开谈判。
西班牙人对俱乐部无法在转会市场上有所作为感到越来越失望，并且经常因为球队没有加强阵容而与俱乐部高层发生冲突。
喜鹊目前在英超联赛中排名第17位，他们还没有在这个转会窗口签下一名球员，此外上周，拉齐奥后卫乔丹·卢卡库因健康原因而导致了转会的失败。
当被问到是否能保证会一直呆到五月时，贝尼特斯告诉记者:“不，我不能保证任何事情。我保证我会集中精力，每一分钟都尽力做到最好。”
贝尼特斯透露，在周四转会截止日期之前，俱乐部仍在与可能的引援目标进行谈判，但他承认时间已经不多了。
当被问及为什么俱乐部到目前为止没有签下任何球员时，贝尼特斯补充道：“这个问题不应该问我。按照目前的情况，我只可以对我收到的提案说‘是’或‘不是’。”
“我可以给出一些名字，但我不做任何谈判方面的任何事情。最后我可以说是或不是，所以你给我这个或那个，我可以选择一个或另一个。就是这样。如果我们需要的话，我可以说是的。”
当被问及如果俱乐部不能达成转会目标他是否会辞职时，贝尼特斯补充道:“我们将等到周四，看看会发生什么。”
“希望我们能在周二对曼城的比赛中得到三分，那时每个人都会很高兴。”
“我来到这里，我曾决定留在英冠联赛是因为我看到了俱乐部的潜力。我会尽我最大的努力直到最后一分钟。”
“相信我，我知道你真正想问的东西，我也知道球迷们在想什么，但我仍然很冷静，我们必须团结在一起。我们必须一起努力，这是唯一的方法，也是最好的方法，如果我们想留在英超。
“我要回报球迷的是：我是一名非常专业的教练，我会努力工作，我会尽力做到最好。”