贝尼特斯：俱乐部再不买人就是逼我走人

西班牙人暗示俱乐部缺乏转会活动的状态可能会迫使他离开圣詹姆斯公园。

纽卡主帅贝尼特斯无法保证他是否会留在俱乐部直到赛季结束。

贝尼特斯的合同在赛季结束时到期，他不愿意就续约问题展开谈判。

西班牙人对俱乐部无法在转会市场上有所作为感到越来越失望，并且经常因为球队没有加强阵容而与俱乐部高层发生冲突。

喜鹊目前在英超联赛中排名第17位，他们还没有在这个转会窗口签下一名球员，此外上周，拉齐奥后卫乔丹·卢卡库因健康原因而导致了转会的失败。

当被问到是否能保证会一直呆到五月时，贝尼特斯告诉记者:“不，我不能保证任何事情。我保证我会集中精力，每一分钟都尽力做到最好。”

贝尼特斯透露，在周四转会截止日期之前，俱乐部仍在与可能的引援目标进行谈判，但他承认时间已经不多了。

当被问及为什么俱乐部到目前为止没有签下任何球员时，贝尼特斯补充道：“这个问题不应该问我。按照目前的情况，我只可以对我收到的提案说‘是’或‘不是’。”

“我可以给出一些名字，但我不做任何谈判方面的任何事情。最后我可以说是或不是，所以你给我这个或那个，我可以选择一个或另一个。就是这样。如果我们需要的话，我可以说是的。”

当被问及如果俱乐部不能达成转会目标他是否会辞职时，贝尼特斯补充道:“我们将等到周四，看看会发生什么。”

“希望我们能在周二对曼城的比赛中得到三分，那时每个人都会很高兴。”

“我来到这里，我曾决定留在英冠联赛是因为我看到了俱乐部的潜力。我会尽我最大的努力直到最后一分钟。”

“相信我，我知道你真正想问的东西，我也知道球迷们在想什么，但我仍然很冷静，我们必须团结在一起。我们必须一起努力，这是唯一的方法，也是最好的方法，如果我们想留在英超。

“我要回报球迷的是：我是一名非常专业的教练，我会努力工作，我会尽力做到最好。”