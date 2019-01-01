贝尔&齐达内：关系破裂背后的真相

这对师徒一度关系紧密，但在基辅欧冠的英勇事迹后，威尔士人的一再受伤和爆发，让齐祖对他失去了耐心。

皇家马德里的这个颓废赛季终于结束了，最后一场的主场失利就是本赛季球队情况的完美缩影。而一名没有参与的人，成为了大家关注的焦点。

当即将离任的纳瓦斯受到伯纳乌球迷的热烈致意时，贝尔冷冷地坐在替补席上，远远围观着球队被贝蒂斯2-0击败。这一结果让皇马在联赛中排名第三，落后于冠军巴塞罗那19分。

齐达内对威尔士边锋的弃用，让他失去在最后一场比赛中证明自己的机会，而整个球队也又一次以平淡无奇的表现结束了比赛。但这也标志着贝尔和齐达内之间的背离和疏远，在不断的积累过程后，达到了顶峰。



“我不知道会发生什么。我选了别的球员上场。就是这个样子，用了其他人上场。”齐达内在赛后告诉记者。

“我今天没有让（贝尔）上场。确实是这样。但是我们不知道之后比赛会发生什么。我是那个每天都在这里做出决策的人。当有什么我不喜欢、或不能与我同心协力的时候，就……我在这里取得了很多成就，但我们不能活在过去。现在就是现在，我只能根据现在的情况做出决定。”

事情并非总是如此。当齐达内于2016年初从贝尼特斯手里接任皇马时，两人之间的关系本来很好。美凌格名宿将皇马前场的BBC组合打造得“触不可及”，C罗是队里的头号杀手，而贝尔与他从未有太大差距。

尽管在齐达内的首个执教赛季中受伤严重，贝尔仍在他的第一个欧冠赛季中发挥了重要作用，包括在决赛中对阵马竞踢满120分钟，他还在为胜利贡献了进球。据报道，在半决赛对阵曼城的比赛前几天，即使36洞高尔夫影响了他的身体状态，齐达内对他的信心也仍然没有动摇。



对于贝尔来说，这种信任也是一种宝贵的资产。威尔士人已经和安切洛蒂进行了一次激烈的分手，安切洛蒂对球员的自私态度以及俱乐部的放纵感到恼怒。在对瓦伦西亚2-2的那场比赛，问题升级了。贝尔在场上单打独斗，却不与卡里姆·本泽马进行配合，安切洛蒂气得立马换下了他。

在安切洛蒂被解雇前，2015年的齐达内还是他的助手。尽管如此，齐达内后来还是给了贝尔一个新的开始。 2016年欧洲锦标赛，威尔士的表现证明了齐祖的判断：贝尔拥有在伯纳乌成为明星的一切能力。

然而，贝尔脆弱的身体一次又一次地背叛了他。 2016年11月，他被迫接受踝关节手术，并且错过了两个半月的比赛；复出之后，他似乎决心避免进一步受伤，这严重影响了他的表现。

当贝尔在主场迎战巴萨的关键德比中30分钟下场，他进一步在齐达内面前失宠。巴萨以3-2的比分赢得了比赛。不过，这也比他在对阵尤文图斯的第二场欧冠比赛当中的13分钟出场要强。

在2017-18赛季，齐达内越来越多地寻找合适人选，来替代这位越发不可靠的威尔士人。伊斯科和阿森西奥都开始在一线队占据首发位置，将贝尔的联赛首发限制在20场，而欧冠只有3次。原本作为C罗接班人的贝尔，沦为了一位昂贵的小角色。

尽管他在基辅对阵利物浦的英雄事迹确保了皇马的第13个冠军联赛冠军，但贝尔脸上的神情却很意味深长。他在更衣室里感到孤独，明显只有莫德里奇是他唯一真正的亲密朋友。也许这就是为什么，在决赛中打进两个进球后的几分钟里，贝尔的压倒一切的感觉是愤怒。他直接向齐达内发出了最后通牒：再给我一点时间，不然我就走。最后，让步的是齐达内，他与C罗一起走到一边，平息了这场风波。这让贝尔成为皇马无可争议的领导者。

尽管如此，贝尔脆弱的身体并没能让他顺利担任这一角色，这也对齐达内的继任者洛佩特吉和索拉里造成了不利影响。在皇马的垂死挣扎中，贝尔在受伤后欣欣然地坐在场边护理伤口，似乎对场上的一切毫不在意。而这一次，没有两粒欧冠进球，谁也不能将他从伯纳乌的愤怒当中解救出来。

齐达内在辞职后仅仅10个月又重返伯纳乌；这标志着末日的开始。不满足于曾经在基辅受到的公开蔑视，2月，贝尔再次抨击法国人，“不能首发真的让我很沮丧。”他向Four Four Two吐槽。

“自从我在12月回归后，我的表现就相当不错。我在本赛季的最后四场联赛中打进五球，我觉得自己应该从一开始就首发的。

“（齐达内）没有跟我交流——我从之后都没跟他说过话。我们的关系本来很好。我不会说我们是最好的伙伴，只是一种正常的工作关系。”这些话语引起了齐达内的深思。齐祖把忠诚看得比什么都重要，并且将这些指责内化了。自从他回到马德里之后，贝尔只能掰着指头过日子了。

齐达内没有再为贝尔进行任何公开辩护，即使伯纳乌已经对威尔士球星嗤之以鼻。这只使得本就紧张的局势继续恶化。贝尔不仅失去宠爱，还被所谓的“队友”背叛。马塞洛直接挑明，贝尔在西班牙生活五年之久，结果西班牙语水平还不如库尔图瓦。这足以说明，贝尔在队友眼里基本上就是一个更衣室独行侠；比起团队活动，他更喜欢一个人去打高尔夫。

周一，仅仅在被伯纳乌球迷冷落之后几个小时，贝尔可能又会去高尔夫球场了。来自西班牙的报道声称，他在对阵贝蒂斯的比赛中被排除在外，可能也跟高尔夫脱不了干系。“如果他们要我离开，他们每年必须向我支付1700万欧元。如果不给的话，我只能留下来。就算我只能打高尔夫球，我也会留下。”这是贝尔在比赛失利后对队友所说的话。

贝尔还有三年的合同，还有一个工资套餐；这意味着，要想在今年夏天将他出手，绝对不是一件易事。尽管如此，他在齐达内执教下再次上场的机会几乎为零;尽管他在马德里获得了四次欧冠冠军，但也只留下一个失落的结局；很少会再有人认可他的战绩和天赋了。