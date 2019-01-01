贝尔遭遇最后通牒？巴萨一战不成功便成仁！

皇马名宿米贾托维奇日前指出，威尔士人最近的表现让球迷“非常失望”，而与巴萨的比赛则是他“最后的机会”。

在因伤错过了新年开始以来前三个星期的比赛后，皇马球星贝尔在1月27日对战西班牙人的比赛中终于替补登场并未球队打入一球，帮助队伍4-2战胜对手，不过之后的比赛中，威尔士人的表现并不尽如人意。在上周与赫罗纳的国王杯比赛中，他再次替补登场，但在皇马3-0战胜阿拉维斯的比赛中，他在首发上场63分钟后又被换下。而小将儒尼奥尔在比赛中则收获一球，在赛场上也是亮眼表现不断。

皇马名宿米贾托维奇认为，贝尔在索拉里手下的好日子已经不多了，而与巴萨的比赛将是他最后的机会。

“总得有人防守。巴斯克斯知道如何后撤回防，在左翼，儒尼奥尔的表现很不错，而贝尔则不太顺利，”米贾托维奇告诉《Cadena SER》。“如果在对战巴萨时，索拉里让贝尔首发，那将是他最后的机会。我们都对他的表现感到恼火，儒尼奥尔的表现好多了。”

“巴萨的进攻端火力凶猛，他们能在5分钟内打进3球。目前他们领跑西甲，在欧冠和国王杯中也很有竞争力。比赛是两轮制，我们必须勇敢出击，争取好成绩，就算客场比赛能赢，巴萨也能让你在伯纳乌翻车。”

尽管在周六2-2战平瓦伦西亚的比赛中受伤，梅西还是进入了对战皇马的大名单，不过米贾托维奇对此深表怀疑：“他是关键球员，他自己也知道这一点。如果能上场，他会告诉巴尔韦德，如果有风险的话他会坐在替补席。像梅西这样经验丰富的球员，我不认为他会蠢到自冒风险。”

目前，巴萨位于西甲榜首，与第二名的差距扩大到了6分，皇马则排名西甲第三，与巴萨还有8分的差距。