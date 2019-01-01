贝尔被曝提早离开比赛现场 索拉里：内部处理

威尔士人在伯纳乌没有享受到一个最佳体验的赛季，目前更由于伤病无法上场。

皇马主帅索拉里表示，他将私下处理加雷斯·贝尔的问题。因为有报道称，这名皇马前锋在早些时候球队输给皇家社会的比赛后提早离开。

由于小腿受伤，贝尔没有出现在周日坐镇伯纳乌主场0:2输给皇家社会的比赛中。

皇马在本赛季遭遇第六次失利，而贝尔被拍到在比赛还剩10多分钟时驾车离开球场。

尽管贝尔在对阵鹿岛鹿角队的世俱杯半决赛中上演帽子戏法，但他在西甲的表现好坏参半。

这名29岁的球员自9月1日以来只打进了一球，并且再次被与离开马德里的传闻联系在一起。

不过，在对阵莱格内斯的国王杯前，索拉里没有透露贝尔是否会因为在周三的主场比赛正式结束之前离队而受到惩罚。

“贝尔提前离开伯纳乌的事实需要在更衣室里解决。”索拉里在新闻发布会上说。

在输给皇家社会的比赛中，小维尼丘斯没能从VAR这项技术中得益从而获得点球，这让索拉里感到沮丧。赛后，皇家马德里在积分榜上排名第五，落后领头羊巴塞罗那10分。

在与莱格内斯的16强第一回合比赛之前，压力之下的教练再次抨击了使用VAR的做法。

“这完全取决于规则是否比技术更清晰。”他补充道。

“如果这些规则以同样的方式应用，那么就无法弄清事实真相了。”

“有时候作为一个旁观者，我不明白这是怎么回事。但是他们会完善它。“

“前几天他们不是在抱怨，只是在为自己辩护，这是我们的权利。”

索拉里不确定这周从曼城加盟的迪亚兹是否能出战。

“卜拉希姆很好，很高兴他能加盟皇马。”他继续说道，“他选择了21号球衣，这是一个伟大的选择。“

“我想，这将取决于一些文书工作。”