贝尔萨的利兹联哪里出错了？马什要如何帮助球队保级？

贝尔萨被解雇再次证明，英超和英冠之间的巨大财富差距没有给感情留下任何空间。

如果本赛季利兹联降级，俱乐部将至少损失5000万英镑，无论任何人对球队最近的表现有什么说法，这就是主席安德里亚-拉德里扎尼做出解雇贝尔萨的"最艰难的决定"的唯一原因。

贝尔萨理所当然地成为了利兹联的传奇，他不是第一个让一个沉睡的巨人复苏或将一支英冠俱乐部带到英超联赛中游的人，但很少有人在这个过程中建立起如此强大的情感纽带。

最终，对降级的恐惧已经超过了感情；超过了使这个项目如此特别的纽带。像这样的关系不再被认为是足球最重要的部分，这是对现代足球的一个严厉的控诉。

有人认为，无论如何，贝尔萨都很可能在本赛季结束后离开，因此，将他的离开提前几个月是务实的，而不是冷酷无情的。

但是，即使这是真的，贝尔萨也应该有机会与降级作斗争，并以他自己的方式离开，在埃兰路球场获得球迷的起立鼓掌和告别。

我们有理由相信利兹联可能会保级成功，尽管在过去的几周里，球队的底线已经完全掉了下去。

是的，这具有典型的贝尔萨崩溃的所有特征，但应该注意的是，在这六场不胜之前——顺便说一下，其中包括有三场比赛对手是传统刘强——他们已经在英超取得连胜。

利兹队仍未跌入降级区，随着卡尔文-菲利普斯和利亚姆-库珀在两星期后的回归，球队状态复苏是有可能的。

贝尔萨应该得到这个力挽狂澜的机会，尤其是因为他不应该成为自己成功的受害者。利兹队的大部分球员仍然是英冠标准的球员，他不应该因为没能重复奇迹而受到惩罚。

然而，鉴于明显的状态下滑，拉德里扎尼会觉得自己的决定有道理，尽管基本数字指向一个简单的故事，即伤病扰乱了贝尔萨的赛季。

他们的预期进球数（xG）和预期丢球数（xGA）两项数据明显比去年差。按照目前的情况，到赛季结束时，他们的预期进球数将比上赛季少12个，预期丢球数将增加13个，这就是25个球的差距，这些数据巧妙地捕捉到利兹联的问题是如何出现在两个禁区的。

如果这听起来很明显，这里的重点是，在他们的进攻和防守组织的整体结构中，利兹联继续以同样的战术灵巧、欲望和技巧进行比赛。缺少的是那些最后一击——那些由班福德在进攻中或库珀在防守中做出的最后一击。

与上赛季相比，利兹联的射门次数相同（场均13.7次），创造的机会也差不多（场均9.88次，低于上赛季的10.4次），但他们的进球转化率从上赛季的11.9%下降到8.2%。贝尔萨真的需要班福德。

在防守方面，本赛季利兹联的每次防守动作传球数（PPDA，一个用来衡量球队逼抢能力的指标）实际上有所提高，从10.3次下降到9.7次，而他们的拦截数也略有上升，场均10.8次，而2020-21赛季这个数字为10.4。

但利兹联之所以不断丢球，是因为他们缺少了库珀，上赛季库珀在拦截（场均2.4次）、铲抢（场均2.7次）、封堵（场均1.3次）和赢得空中对抗（场均3.8次）等方面都位居利兹联队内第一。

显然，在过去的六场比赛中，有些东西确实发生了变化，疲惫和缺乏自信让贝尔萨高风险的战术策略像纸牌房子一样倒下。

对于如此微调和如此注重进攻的球队来说，总是这样的，但是随着库珀和菲利普斯的回归，控制和秩序感很可能会在接下来较为轻松的赛程汇总重新出现。

这种乐观的状态现在正等待着杰西-马什，这位前纽约红牛和萨尔茨堡红牛的主教练，将被任命为贝尔萨的继任者。

本赛季早些时候，马什在莱比锡红牛的6个月任期中表现非常糟糕，这支欧冠参赛球队在德甲排名第11位，最终马什被解雇，但利兹联的球迷不应该被这个小插曲所吓倒。

在那之前，马什的职业生涯一直处于急剧上升的轨道上，甚至在莱比锡的结局也可以被积极地解读。

马什并不适合，因为纳格尔斯曼改变了俱乐部的战术定位，将莱比锡变成了一支更有耐心和以控球为主的球队，对高强度的逼抢不感兴趣。对于来自德国学院派的马什来说，要把事情摆回另一个方向太难了。

这绝不是他在利兹联的任务——利兹联是一支拥有战术愿景的俱乐部，而这个愿景在很大程度上是与这位即将上任的主教练相同的。

让马什在萨尔茨堡连续获得双冠王的基本原则与朗尼克的基本原则相似，后者曾任命马什为自己在莱比锡的助理经理。

作为朗尼克的门徒，马什相信高位逼抢和利用锋利的垂直足球进行进攻就不奇怪了。他希望他的球队在前场进行逼抢，并利用随之而来的混乱来打破对手防线，以典型的日耳曼风格迅速进入后方。

这使得他与贝尔萨的过渡天衣无缝，尽管贝尔萨时期的一些高风险做法会被限制。马什没有那么教条主义，他将采取更冷静和更务实的方式来完成自己的任务。

最重要的是，他不相信贝尔萨使用的人盯人逼抢战术，这意味着结束那些疯狂的战斗和中场的空虚。

相反，在马什手下，利兹联将尝试保持在一个紧凑的体系中，保持球员之间的小距离，并以保持阵型的方式进行逼抢——封锁对手空间，而不是封锁对手球员。

马什的利兹联将更像哈森许特尔的南安普顿；由逼抢和进攻转换来定义，但在面对更强大的对手时，他们也能理解长时间地落入更安全的中场的必要性。

贝尔萨战术中最苛刻和最暴露的方面的放松，再加上库珀、菲利普斯和班福德的回归，可能足以让球队恢复一些平衡。

这不会是令人激动的，也不会是情绪化的，但作为利兹联成为一支成熟的英超球队的任务的下一步，这是一个明智的任命。