贝尔莫德里奇相爱相杀 皇马恐成最大输家

周日在卡迪夫的比赛中，两名主力球员都以不舒服的状态结束了比赛，这让西甲豪门在关键的一个月之前感到头疼。

皇家马德里可能会对周日威尔士和克罗地亚之间的2020年欧洲杯预选赛感到遗憾，因为这两名关键球员在1-1战平的比赛中有可能受伤。

吉格斯的威尔士在卡迪夫逼平克罗地亚，得益于贝尔在上半场结束前的进球。

这个结果让主队保留晋级希望，尽管他们必须在最后两场比赛中击败阿塞拜疆和匈牙利，同时希望斯洛伐克在对阵克罗地亚和阿塞拜疆的比赛中失分。

尽管两支球队都没有输球，但是皇家马德里看起来才像是真正的输家，因为他们要紧张地等待贝尔和卢卡·莫德里奇受伤的程度。

贝尔一瘸一拐地结束了比赛，由于威尔士用完了三个换人，他不得不继续比赛，然而吉格斯暗示问题并不严重。

“加雷斯·贝尔有点抽筋。他不想离开。”威尔士主帅赛后说：“（他的）表现太精彩了。他在最后的10分钟里受伤真是太可惜了，所以我们实际上少了一个球员。”

与此同时，莫德里奇在比赛的最后几分钟被哈里·威尔逊侵犯，后者的一次铲球被出示了一张黄牌。

这位金球奖得主可以不需要担架就离开赛场，但他不能继续比赛，在卡迪夫城市球场的最后几分钟，巴德利顶替了他。

“莫德里奇的肌肉受伤了，这很棘手，也很疼痛，所以他不得不离开。”教练兹拉特科·达利奇在赛后透露：“他当然需要两到三天的休息，但我希望他会没事的。”

曼联的丹尼尔·詹姆斯也受到了惊吓，他在上半场早些时候的一次碰撞中受伤，尽管他担心头部受伤，但仍然坚持比赛。

皇家马德里将不得不等到贝尔和莫德里奇在国家队比赛后回到俱乐部，看看他们的伤病有多严重，齐达内的球员们即将迎来关键的几周。

皇马接下来将面临两场非胜不可的比赛，一场是欧冠对阵加拉塔萨雷的比赛，一场是西甲对阵巴塞罗那的比萨。