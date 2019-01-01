贝尔经纪人排除短租拜仁可能：不太可能发生

威尔士人在上赛季被齐达内拒之于主力阵容之外后，在今年夏天将很有可能离开伯纳乌。

加雷斯·贝尔的经纪人已经排除了这位边锋在今夏租借离开皇马的可能性。

在齐达内重返伯纳乌后，他在一线队的机会变得有限。

这名球员的经纪人乔纳森·巴内特(Jonathan Barnett)对天空体育新闻表示，与贝尔被租借离开俱乐部相比，他赢得比赛机会的可能性更大。

他继续说道：“租借不会发生。”

“我认为他不想被租借出去。他在西班牙的生活和家庭都很好。”

“我认为他的离开需要一些特殊的东西，租借不在他的考虑范围之内。

“很明显，加雷斯在皇马的情况并没有改善。”

齐达内夏天的大手笔使得他在锋线上增加了罗德里戈、卢卡·约维奇和阿扎尔，这些都只会加剧贝尔即将离开的谣言。

这位29岁的球员上赛季在42场比赛中打入14球，最近又与租借到拜仁慕尼黑联系在一起，后者在2017年以类似的合同从洛杉矶白衣军团签下了J罗。

前皇马主席卡尔德隆声称租借协议对俱乐部和贝尔都有利，这进一步证实了这些谣言。

“问题是转会费。”他告诉天空体育新闻。

“皇马想为他争取到很多钱，但我发现这很难。”

“也许对每个人来说，最好的办法就是租借。球员可以在球场上恢复信心，皇马可以看到他的价值上升。”

由于很少有俱乐部能够同时支付转会费和威尔士人每周60万英镑的工资要求，曼联曾经有兴趣将这位前托特纳姆球员带到老特拉福德也已经不是什么秘密了。

这种可能性现在已经被排除了，因为红魔不再把他看作是一个可行的转会目标，而巴内特补充说转会将会是一个惊喜。

“他能适应那里。”他补充说。

“我认为他可以做得很好——他仍然是世界上最好的球员之一。但这是非常不可能的。”