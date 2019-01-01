贝尔经纪人：他在皇马踢球很开心 不会去中超

前托特纳姆球星再次与转会中超联系在了一起，但他的经纪人警告说“不要相信你听到的一切”。

加雷斯·贝尔在皇马的未来仍然是一个有争议的话题，但这名前锋的经纪人乔纳森·巴内特表示，30岁的贝尔将会留在伯纳乌。

据报道，这位威尔士球星和主教练齐达内的关系仍然很冷淡，他是否会在本赛季结束后继续留在马德里还有待回答。

有传言说贝尔将转到中超联赛，但巴内特在周二的采访中似乎暗示这些传言是错误的。

“加雷斯很高兴能在马德里踢球，”他说。“中国？不要相信你听到的每件事。”

这与齐达内在周二的新闻发布会上谈到这位前托特纳姆球星的言论相呼应。

“我认为他从来没有说过要离开。只要他可以，他就会训练和上场。他打了很多场比赛，”这位三次获得联赛冠军的教练说。“我不得不说我们的关系很好。他和我们在一起，他训练得很好，只要身体状况良好，他就能很好地工作。他现在不能上场，因为他受伤了，仅此而已。”

“问题是，有很多关于很多不同事情的讨论。重要的是当他百分之百健康的时候他已经准备好了。”

“他是个好球员，你知道他是哪种球员。他现在无法上场。你们都在试图创造一些在我们的关系中不存在的东西。”

贝尔在夏天被热切地与远东联系在一起，但最后转会失败了。

然而，最近几天这些传言又重新出现，这位球员被发现周二回到了马德里机场，之前他一直在伦敦处理私人事务。

贝尔本赛季已经为皇马出场7次，进了两球，送出了2次助攻。但是整个球队在这个赛季的进攻上都很艰难，在新赛季的9场比赛中，他们只打进了9个联赛进球，他们仍然在努力从2018年夏天C罗加盟尤文图斯后的损失中走出来。

他将缺席周三对阵莱加内斯的比赛，但预计将在看台上观看这场比赛。皇马的目标是跟上巴塞罗那的步伐，后者5:1战胜了巴拉多利德后排名重回榜首，比齐达内的球队高出四分。