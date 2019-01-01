贝尔纳代斯基：谁来尤文都是顶级 萨里就挺好

尤文图斯中场贝尔纳代斯基相信萨里适合球队的计划，但他表示自己并不知道谁将接管球队。

费德里科·贝尔纳代斯基相信切尔西主帅毛里齐奥·萨里将会是尤文图斯的一个很好的人选，但是他相信无论俱乐部选择雇佣谁，他们都将为球队带来巨大的价值。

意甲冠军正在寻找新主帅，此前他们在意甲联赛结束后与阿莱格里分道扬镳。

够力足球了解到萨里是尤文图斯的头号人选，并且已经和意大利豪门达成协议，要求从切尔西买断他。

贝尔纳代斯基认为这位60岁的主帅非常适合他的俱乐部继续前进。

“我不表达我自己，我们俱乐部有出色的决策者，因此无论谁来到这里，都意味着他们都是顶级的，会为每个球员带来更多的东西，”他告诉记者：“作为一名球员，我可以说萨里对我来说是一个可行的选项，但我不知道他是否会成为下一任主教练。”

这名中场球员还认为，即将离任的主教练阿莱格里应该为他给俱乐部带来的成功而庆祝。阿莱格里被传将接替萨里在切尔西的位置。

他说:“他应该得到庆祝，因为他赢得了很多，这并不容易。他的想法让尤文图斯取得了很多成功。”

贝尔纳代斯基目前正在意大利国家队备战，球队正在为下周的两场欧洲杯预选赛做准备。

意大利在两场比赛中赢得两场胜利，将在6月8日和6月11日分别迎战第二名希腊和第三名波黑。

这名尤文球星很高兴看到球队取得的进步，因为他觉得他们已经很好地进入了状态。

“这是一个非凡的团队，由许多年轻的天才组成，”他说：“我们一致认为，这是我们想要的意大利，也是由汉子组成的，这非常重要。曼奇尼为此付出了很多努力。”

年轻球员莫伊塞·基恩同时吸引了意大利和尤文的目光，他的俱乐部和国家队队友都希望这名19岁的球员在被评判之前有时间成长。

“他需要在没有压力和责任的情况下成长，他仍然需要犯错来找到平衡并以正确的方式工作。”贝尔纳代斯基这样评价这名年轻球员：“给他贴上标签是错误的。”