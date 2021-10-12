贝尔：皇马只有两人打高尔夫球 我是打得最好的

威尔士人冒着激怒球迷的风险，再次公开表达了他对高尔夫去的热爱

贝尔声称自己是皇家马德里的头号高尔夫球手，现在他正印腿筋受伤缺阵。

贝尔2012年从热刺加盟皇马，赢得了多个西甲和欧冠冠军，此后他在皇马取得了成功，但他对另一项运动的热爱也让他对皇马事业的投入受到了质疑。

这位威尔士人在2019年参加国家队比赛时举起了写有“威尔士——高尔夫——马德里，按照这个顺序”的横幅，引发了争议，现在他又一次冒着激怒球迷的风险。

贝尔上周末参加了在马德里举行的西班牙公开赛，并花了一些时间在伯纳乌的更衣室里接受了记者的采访，讨论谁是队内最好的高尔夫球手。

这位32岁的球员说道：“在皇马的更衣室里只有两个人在打高尔夫球，所以毫无疑问，我是球队里的头号高尔夫球手。库尔图瓦是另一个打高尔夫的人，但他打得没我好。”

谈及足球和高尔夫球的区别，贝尔表示：“每当我有机会，而附近有高尔夫比赛，我就会去看。高尔夫球赛的气氛、观众、好天气令人惊叹，老实说，这些家伙打得很好。

“他们在压力下表现得如此出色，真是令人难以置信。足球是不同的，因为你有压力，但比赛有一个裁判去处理。问题是，高尔夫是一项更需要脑力的运动；我在这里感受到的压力比在8万观众面前更大。”