贝尔：未来愿意加盟美职联 无法拒绝皇马的兴趣

这位威尔士边锋承认，在美国度过自己职业生涯的最后几年很有吸引力。

皇家马德里队边锋贝尔承认他对未来转会前往美国职业足球大联盟很感兴趣，与此同时，关于他在伯纳乌未来的猜测仍在继续。

作为全欧洲最好的年轻球员之一，2013年，贝尔以8500万英镑的天价从托特纳姆热刺转会到了皇马。

从那以后，他成为了英国历史上最成功的效力于其他联赛的球员。在7年皇马生涯中，他总共为白衣军团赢得了13座重要奖杯，其中包括4座欧冠奖杯和1座西甲冠军奖杯。

其他球队

这位威尔士国脚在246场比赛中打进了105球，在2014年的国王杯决赛和2018年的冠军联赛中都有令人难忘的进球。

然而，近年来，贝尔的皇马生涯受到了质疑，他与主教练齐达内的关系也比较冷淡甚至是紧张。

这位30岁的球员已经不再是皇马的首发球员了，尽管主席弗洛伦蒂诺去年夏天拒绝了一份来自中超的报价。

有消息称，贝尔可能在转会市场重新开放后，转会去其他联赛，英超也是他肯定的目的地之一。

近几个月来，曼联和热刺一直与这位经验丰富的前锋联系在一起，但也有消息称有美国职业足球大联盟的球员想要引进他。

在接受媒体采访时，当被问及对美国职业足球大联盟的看法时，贝尔回应道:“我真的很喜欢这个联盟，这些年它成长了很多。那里的比赛水平正在提高，俱乐部也在改进，设施和体育场馆也在快速发展。”

“当我们来到这里打季前赛的时候，往往当地的球队都是难啃的骨头，总而言之，这是一个正在不断成长的联盟。”

“现在有更多的球员想去美国。我也对此感兴趣。”

贝尔继续解释了他七年前离开热刺的原因，他承认一旦皇马向球员抛出橄榄枝，自己根本不可能拒绝。

他说:“我很享受在热刺的时光，那里的球迷让人难以置信，俱乐部对我的态度也让人惊讶。我很享受，但是当世界上最大的俱乐部之一来找你的时候，你就会想抓住这个机会。”

威尔士人还列出了他职业生涯中效力过的最佳，包括雷德克纳普和博阿斯，但没有提到齐达内。

“哈里·雷德克纳普很好，他会让你做你想做的，让你发挥出最高水平。”贝尔补充道。“我和博阿斯的关系也非常好。”