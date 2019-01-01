贝尔替补登场建功 力助皇马击败阿森纳

这名边锋本赛季预计将离开西班牙豪门，但在对阵阿森纳的比赛中，他在中场休息时上场，并在出场后迅速进球。

皇家马德里的弃儿加雷斯·贝尔是在国际冠军杯对阵阿森纳的比赛中场休息时被齐达内换上场的。

在上周输给拜仁慕尼黑的比赛中，贝尔被排除在大名单之外。齐达内证实贝尔即将离开伯纳乌，皇马主帅决定尽快卖掉这名威尔士国脚。

与中超联赛有关的贝尔是周二在马里兰的替补队员之一，在中场休息时他替补出场，10人应战的皇马以0-2落后阿森纳。

在拉卡泽特和奥巴梅扬帮助阿森纳控制局势之前，纳乔在第9分钟被红牌罚下。

但在贝尔取代本泽马的情况下，西班牙豪门队迅速反击。正是这位威尔士球星为他的俱乐部打进了第一个进球，他在第56分钟出现在了正确的位置。

三分钟后，阿森西奥一记漂亮的射门将皇马扳平，他接应马塞洛的传中低射入网。

比赛刚过一小时，贝尔就差点再进一球，他在阿森纳的防守队员之间穿过，巧妙地将球重新射向阿森纳的球门，但被对方漂亮的扑救挡出。

在一次防守中，贝尔在门线上将阿森纳的必进球解围。

对这位30岁的球员来说，在球场上的这段时间可能是难得的平静时刻。最近几天，媒体报道了齐达内和他的经纪人之间的口水战。

但随着新一周的开始，局势似乎已经平静了一些。

就连这种情况似乎也在一夜之间发生了改变，这位威尔士球星在下半场打满全场，但这对贝尔来说并不都是好事。

比赛以2-2结束，并进入点球阶段，尽管贝尔的点球未能得手，但无碍皇马最终以3-2获胜。