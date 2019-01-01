贝尔“无家可归” 穆帅：我不要新球员了

尽管被期待去会签下贝尔和费尔南德斯，但热刺新帅明确表态自己不会补充新援。

葡萄牙人在波切蒂诺下课仅仅11个小时后，就得到了官宣任命。虽然上赛季实现了队史欧冠决赛的0突破，但本赛季波切蒂诺在英超上半程的12轮比赛中仅仅拿到3场胜利，排在积分榜第14位。

穆里尼奥的到来除了意味着教练团队的重组之外，也势必会在阵容方面做出调整。而最近反复遭到西班牙媒体口诛笔伐的皇马边锋贝尔，作为白鹿巷旧将能否重返北伦敦，成为了外界关注的焦点。

不过前曼联主帅在自己上任后的首场新闻发布会上，就已经对这个问题给出了明确地答案。

他告诉记者：“现有的球员就是我收到的最好的礼物。我不需要新球员，我只需要更好的了解现有的球员。”

“我知道他们都很优秀，但你一定要见到他们，你才会知道他们到底有多优秀。”

“我告诉球员们我是因为他们才选择来到这里的。这些球员中有些是我在之前的俱乐部就想买的，有的是我想都没想过的，因为我知道其中的难度有多大。”

对于热刺争冠的问题，穆里尼奥补充道：“我们本赛季不可能赢得英超冠军。但下个赛季，我也不是说我们就一定会加冕，但我们有实力加冕。”

穆里尼奥带领热刺将要面对的第一个对手，是与他关系并不十分融洽的佩莱格里尼的球队。西汉姆会在周末的伦敦碗等待热刺新帅的到来。

西汉姆主帅在新闻发布会上也对热刺换帅发表了自己的看法：“热刺是一支拥有很多优秀球员的实力强劲的球队，但作为外人我们永远不知道他们内部发生了什么。”

“波切蒂诺这么多年在热刺出色地完成了他的工作。现在他们有了另一位经验丰富的主帅，穆里尼奥。”