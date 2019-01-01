贝尔应该考虑转会曼联 他赢不了与皇马的战争

这位前红魔前锋希望这位威尔士国脚在这个夏天把职业抱负放在个人财富之前。

泰迪·谢林汉姆说，加雷斯·贝尔需要考虑转会曼联，因为他不会赢得与皇家马德里之间的把金钱利益置于职业抱负之上的这场“战争”。

威尔士国脚被传离开伯纳乌已经有一段时间了。

转会谈判在2019年夏天再次浮出水面，在齐达内的麾下，29岁的他在西班牙已经失宠。

回归英超一直在讨论之中，谢林汉姆认为贝尔应该忘记与皇马任合同纠纷，选择他在英格兰的一个选择——他可能会回到托特纳姆热刺。

这位前热刺和曼联前锋说:“齐达内回了，他没有说太直接的话:‘我想摆脱加雷斯·贝尔’。”

“如果教练在皇马输球时没有让他作为三个替补之一上场，他基本上是在说‘我想让贝尔离开’。”

“我不认为加雷斯·贝尔会赢得这场战争。

“如果我接触到加雷斯·贝尔，不得不给他一些建议，我会说:‘你得自己离开那里。不要担心你未来两年的3000万英镑收入。如果你离开皇家马德里，为一家你想效力的俱乐部踢球，而且这家俱乐部也会喜欢你，那么你会更享受你的生活。”

“我认为他成为英格兰任何一家顶级俱乐部的一名好球员，我认为他们都会追逐他，因为他是一个改变比赛规则的人。”

贝尔在马德里呆了六年，赢得了一个西甲冠军和四次欧冠冠军。

他也已经超过了进球100粒的目标，但是他的状态和身体状况一直很挣扎，有时成为许多人的替罪羊，并引发了不可避免的离开传闻。