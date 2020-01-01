贝尔巴托夫：贝尔回归是正确一步 热刺新三叉戟可抗衡红军

这位热刺旧将认为回到热刺的贝尔能够与凯恩以及孙兴慜组成全英超最顶级的三叉戟。

贝尔巴托夫表示，加雷斯·贝尔、哈里·凯恩、孙兴慜组成的热刺新攻击线，意味着穆里尼奥拥有了足以抗衡利物浦三人组之内的所有英超顶级球队的三叉戟。

热刺似乎即将与皇家马德里达成一笔令人震惊的交易，一张熟悉的面孔将回到北伦敦。

贝尔在2013年离开英超加盟了西甲，在过去的七年里，贝尔一直在伯纳乌踢球。

其他球队

他在西甲度过了许多难忘的时刻，但是沮丧和失望成为了这位威尔士人近期最熟悉的主题。

热刺很高兴能迎回这位俱乐部历史上最出色的球员之一，也是在那里这位威尔士国脚成为了世界最佳之一。

贝尔将以租借的形式重回热刺，这位31岁的球员希望能在新白鹿巷找回丢失的激情与火花。

贝尔巴托夫希望威尔士人能在英超赛场上重现昔日的辉煌，而穆里尼奥的锋线将会让世界上许多人羡慕不已。

这位前托特纳姆热刺前锋曾在2007-08赛季与贝尔并肩作战，他告诉记者:“单凭这一点很难说热刺就能成为冠军挑战者，但这是个信号，这意味着他们可以做饭任何事情。这也会鼓励球队中的现有球员，也能够吸引其他潜在的引援。”

“贝尔、凯恩、孙兴慜和阿里组成的锋线，这是会让其他球队的主帅会疯抢的目标。在纸面实力上，他们现在和利物浦一样拥有联赛最强的锋线。”

“贝尔可能已经在给哈里·凯恩和其他热刺球员发短信，聊天，期待着能够和谐相处。”

贝尔巴托夫补充道:“这对每个人来说都是好消息。”

“加雷斯·贝尔热爱热刺，这是他又一次向世界展示自己能力的机会。”

“他的能力永远不会消失。31岁的他仍然有能力在热刺发挥关键作用。对于一名了不起的球员来说，这确实是一种退步，但是是在正确方向上的。”

贝尔曾经是世界足坛身价最高的球员，在皇马四次赢得欧冠冠军后，他有望在比赛中再次闪耀光芒。